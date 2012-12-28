Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Жители Липецкой области внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,4 миллиарда рублей
Происшествия
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сегодня, 08:58
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Над территорией области БПЛА этой ночью не сбивались
По данным Минобороны РФ, ночь. над акваторией Черного моря и восьмью регионами страны, в том числе соседними с Липецкой Воронежской и Рязанской областями сбит 61 беспилотник самолетного типа.
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