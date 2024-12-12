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75-летний водитель на «Таврии» сбил женщину на пешеходном переходе
Общество
В Военном городке и Матырском отключат холодную воду
Общество
У поворота на Казинку лежит перевёрнутый автомобиль
Общество
21-летний ельчанин угонял из гаражей автомобили и воровал удочки
Происшествия
В Липецке дешевеют бананы
Общество
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди и град
Погода в Липецке
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Общество
В Ельце и нескольких районах уже красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Общество
В Липецкой области желтый уровень опасности БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
1320
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе

Всё самое главное про первый понедельник августа.

Дожди и грозы вернулись

Днём в Липецке 24-26 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Балмочных, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 38, 38а;
- ул. Военный Городок, 12, 14, 16, 19;
- ул. Гагарина, 3, 3/1, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а, 73/2, 73/3, 75, 75/2, 77, 79/2;
- ул. Игнатьева, 39,41;
- ул. Космонавтов, 2, 3а, 3б, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 8, 10, 12, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24, 24/1;
- ул. Липецк-2, 15, 20, 163;
- ул. Терешковой, 13а;

Расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Грушевой, Земляничной, Знаменкой, Надежды, Папанина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, в переулке Каштановом.

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Кроме того, возможно снижение параметров давления в трубах у жителей улиц: 4-й Пятилетки, Гагарина, Горняцокй, Желябова, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Липовской, Плеханова, Пролетарской, Семашко, Тельмана, Угловой, Шкатова.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


В честь Агутина

Понедельник – день рабочий, а не тусовочный, но кое-что сегодня всё-таки произойдет. В Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) в 17:00 воспитанники «Студии FOX» устроят концерт в честь дня рождения Леонида Агутина (6+).

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Юные артисты, фото vk.com/studiyafox

«Вечно молодому» в июле исполнилось 58 лет. Липецкие музыканты-поклонники исполнят каверы и несколько своих песен. Словом – хоп, хей, ла-ла-лей!»

Выставка

А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 16:00 откроется персональная выставка художницы Татьяны Кузнецовой «Прерванный полёт...» (12+).

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Вход свободный.

Незрячие спортсмены

А вы знали, что в Липецке сейчас проходит финал Кубка России по футболу (6+)? Между тем, это так. На стадионе «Динамо» (ул. К.Маркса, 27) в 9:00 сыграют сборные Москвы и республики Дагестан; в 10:15 – Московская область и республика Марий Эл.

В 11:30 на поле выйдут женские команды Воронежской области и Марий Эл, в 12:30 – Липецкая область и Краснодарский край.

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Двукратный чемпион России среди незрячих, автор и исполнитель собственных песен Андрей Куклин нанёс символический первый удар по мячу в субботнем матче «Металлурга» и «Ротора-2».

Как они находят мяч? По звуку специального колокольчика. Но голы порой забивают не менее красивые, чем те, кто «видит поле».

Женский летний день

4 августа отмечают не такой брутальный праздник, как минувший День ВДВ, но тоже важный. Сегодня – День одиноких работающих женщин.

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Привыкли и к наблюдению

Уже в офисах 6 из 10 липецких компаний установлены камеры видеонаблюдения, выяснили в SuperJob.

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Ко всему привыкшее население в большинстве «относится с пониманием», 33% - даже позитивно. Ещё 40 % опрошенных заявили, что «жизни, как на ладони» не вызывает у них раздражения.

Телемедицина

12% липчан консультировались с врачами онлайн в течение последнего календарного года, выяснили в SuperJob. Rаждый четвертый из них — прямо на работе.

Женщины пользуются сервисами телемедицины чаще мужчин - 14% против 10% соответственно. Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше 12% против 8% среди тех, кому более 45 лет.

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Вообще телемедицина – не такая уж новинка. Успели застать времена, когда жители самой читающей и образованной (по их версии) страны миллионами собирались у телевизоров на сеансы А. Кашпировского и заряжали воду под трансляцию взмахов руками А.Чумака. Т – традиции.

Дорогие липчане! Август начался лихо – события, налёты беспилотников. Сейчас просто необходимо следить за новостями на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Нервная мать
54 минуты назад
Скоро в трусы камеры установят и никто возмущаться не будет.Докатились,а?!
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Klever
сегодня, 07:50
А еще сегодня день качания на качелях. Кач-кач.
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Электорат
сегодня, 07:47
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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