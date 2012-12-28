Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
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Происшествия
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57 минут назад
В убийстве на грязинской стройке подозревается 24-летний белорус
Суд сообщил о его аресте на два месяца.
Ранее было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ. По версии следствия, 28 июля подозреваемый в ходе конфликта нанес потерпевшему удары по голове и телу неустановленным предметом. От полученных травм потерпевший скончался.
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