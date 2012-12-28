Пассажир решил поставить на счетчик таксиста

Но в дело вмешались сотрудники уголовного розыска.

25-летний таксист обратился в дежурную часть УМВД России по Липецку за помощью. Водитель рассказал, что днем забрал клиента от его дома до ТРЦ «Малибу». Поездка стоила 300 рублей, клиент дал таксисту 500 рублей, у того не оказалась сдачи.И тогда клиент предложил забрать его через 20 минут от ТРЦ на другой адрес. Таксист пообещал, но из-за других заказов, забыл. А около девяти вечера получил заказ от девушки забрать её от дома в поселке Силикатный. Приехав на вызов таксист увидел утреннего клиента, которому задолжал 200 рублей. Липчанин предъявил ему претензии — из-за отсутствия такси он опоздал и не попал в Сочи, потребовав в виде компенсации 20 000 рублей. Денег у таксиста не было, тогда злоумышленник забрал из салона автомобиля сотовый телефон стоимостью 17 000 рублей, а с руки таксиста снял наручные часы стоимостью 10 000 рублей. И ушел.Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемого. Им оказался неработающий 23-летний липчанина. Телефон он успел сдать в ломбард за 1 500 рублей, а часы подарил другу.Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дела по статье «Грабеж», которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.