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Происшествия
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32 минуты назад
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Пассажир решил поставить на счетчик таксиста
Но в дело вмешались сотрудники уголовного розыска.
И тогда клиент предложил забрать его через 20 минут от ТРЦ на другой адрес. Таксист пообещал, но из-за других заказов, забыл. А около девяти вечера получил заказ от девушки забрать её от дома в поселке Силикатный. Приехав на вызов таксист увидел утреннего клиента, которому задолжал 200 рублей. Липчанин предъявил ему претензии — из-за отсутствия такси он опоздал и не попал в Сочи, потребовав в виде компенсации 20 000 рублей. Денег у таксиста не было, тогда злоумышленник забрал из салона автомобиля сотовый телефон стоимостью 17 000 рублей, а с руки таксиста снял наручные часы стоимостью 10 000 рублей. И ушел.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемого. Им оказался неработающий 23-летний липчанина. Телефон он успел сдать в ломбард за 1 500 рублей, а часы подарил другу.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дела по статье «Грабеж», которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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