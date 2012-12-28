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14 минут назад

В Липецкой области задержали нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейды и выявили нарушения миграционного законодательства.

В селе Дубки Добровского района на стройке базы отдыха обнаружили шестерых иностранцев, работавших без разрешительных документов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Липецку.

В отношении работодателя, незаконно нанявшего мигрантов, начата проверка.

Также в Липецком и Добринском районах выявили 14 иностранцев, работавших без разрешения, — все они привлечены к ответственности.
нелегальная миграция
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