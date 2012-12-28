В Липецкой области задержали нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейды и выявили нарушения миграционного законодательства.

В селе Дубки Добровского района на стройке базы отдыха обнаружили шестерых иностранцев, работавших без разрешительных документов.Нарушителей привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Липецку.В отношении работодателя, незаконно нанявшего мигрантов, начата проверка.Также в Липецком и Добринском районах выявили 14 иностранцев, работавших без разрешения, — все они привлечены к ответственности.