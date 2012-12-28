Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
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Происшествия
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14 минут назад
В Липецкой области задержали нелегальных мигрантов
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейды и выявили нарушения миграционного законодательства.
Нарушителей привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Липецку.
В отношении работодателя, незаконно нанявшего мигрантов, начата проверка.
Также в Липецком и Добринском районах выявили 14 иностранцев, работавших без разрешения, — все они привлечены к ответственности.
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