Жителя Грязей осудили за незаконную продажу пневматического оружия

Теперь ему придется трудиться на обязательных работах.

29-летний житель Грязей выслушал приговор городского суда. Мужчина был осужден за незаконный сбыт пневматического оружия.«В ходе судебного следствия установлено, что гражданин, не являясь владельцем зарегистрированного в установленном порядке пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж., не имея соответствующего разрешения на хранение, в нарушение требований Федерального закона РФ „Об оружии“, летом 2024 года решил незаконно продал пневматическое оружие за 15 500 рублей», — сообщили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.Гражданин признал себя виновным и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.Приговор не вступил в законную силу.