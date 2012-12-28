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Происшествия
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сегодня, 16:29
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Жителя Грязей осудили за незаконную продажу пневматического оружия
Теперь ему придется трудиться на обязательных работах.
«В ходе судебного следствия установлено, что гражданин, не являясь владельцем зарегистрированного в установленном порядке пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж., не имея соответствующего разрешения на хранение, в нарушение требований Федерального закона РФ „Об оружии“, летом 2024 года решил незаконно продал пневматическое оружие за 15 500 рублей», — сообщили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Гражданин признал себя виновным и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: пресс-службы судебной системы Липецкой области
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