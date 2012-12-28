По улице Липовской четвертый день течет вода

Течь пообещали устранить в течение недели.

Липчане пожаловались на ручей, потекший по улице Липовской в воскресенье. Горожане даже провели свое расследование и выяснили, что его исток вроде бы начинается на улице Игнатьева.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк», энергетики уже обследовали утечку на Липовской с применением специального диагностического оборудования.«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется в течение недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — сообщили в энергокомпании.