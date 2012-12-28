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После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Общество
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сегодня, 15:42
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По улице Липовской четвертый день течет вода
Течь пообещали устранить в течение недели.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк», энергетики уже обследовали утечку на Липовской с применением специального диагностического оборудования.
«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется в течение недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — сообщили в энергокомпании.
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