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Происшествия
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53 минуты назад
Пьяная езда обошлась 42-летнему липчанину в 1,3 миллиона рублей
Деньги взыскали вместо конфискации машины, которую мужчина успел продать.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, вечером 29 января этого года липчанин снова сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде, но на улице 15-й микрорайон его остановили сотрудники ДПС. Проходить медицинское освидетельствование водитель снова отказался.
В суде мужчина признал вину. В результате ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года. Поскольку автомобиль липчанин, пытаясь избежать конфискации, продал, суд взыскал с него в доход государства 1,3 млн рублей — сумму, равную стоимости машины.
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