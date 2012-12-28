Пьяная езда обошлась 42-летнему липчанину в 1,3 миллиона рублей

Деньги взыскали вместо конфискации машины, которую мужчина успел продать.

42-летнего липчанина осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Ранее водителя уже лишали водительских прав за отказ от освидетельствования.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, вечером 29 января этого года липчанин снова сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде, но на улице 15-й микрорайон его остановили сотрудники ДПС. Проходить медицинское освидетельствование водитель снова отказался.В суде мужчина признал вину. В результате ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года. Поскольку автомобиль липчанин, пытаясь избежать конфискации, продал, суд взыскал с него в доход государства 1,3 млн рублей — сумму, равную стоимости машины.