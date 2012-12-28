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Общество
Чтоб никогда не ошибаться, не надо делать ничего
Неделя 48
«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»
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Происшествия
В Липецкую область возвращается жара
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
217
43 минуты назад

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева. Воду подвезут по адресу: улица Красная, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

10 июня плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители улиц Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Ушинского, Римского-Корсакова, 40 лет Октября, Дружбы, Ковалева, Гастелло, Металлургов, Солидарности, Спиртозаводской, Левобережной, Степана Разина, переулков Болотникова, Войнич, Ермака, проезда Осеннего, площадей Заводской, Мира, проспекта Мира, садоводчества «Сокол-1» - отключения составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения.
Отключение воды
отключение света
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