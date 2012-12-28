На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева. Воду подвезут по адресу: улица Красная, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 июня плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители улиц Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Ушинского, Римского-Корсакова, 40 лет Октября, Дружбы, Ковалева, Гастелло, Металлургов, Солидарности, Спиртозаводской, Левобережной, Степана Разина, переулков Болотникова, Войнич, Ермака, проезда Осеннего, площадей Заводской, Мира, проспекта Мира, садоводчества «Сокол-1» - отключения составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения.