Статистика: бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,2%

За прошедшую неделю, с 28 мая по 3 июня в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли на 0,2% — подорожали все четыре вида топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен.

Одинаково — на 0,2% — подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Заметнее всего оказался рост цены на бензин марки АИ-98 и выше — на 0,4%. Дизельное топливо стало дороже на 0,1%, отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.Так, средняя стоимость бензина на 3 июня составила в Липецкой области 53,28 рубля. Бензин марки АИ-92 подорожал до 50,54 рубля, АИ-95 — до 55,21 рубля, АИ-98 и выше — до 70,19 рубля. Цены на дизель выросли до 60,95 рубля.Липецкстат также провел мониторинг оценки индекса потребительских цен на товары, которые подорожали по итогам прошлой недели (с 28 мая по 3 июня), подешевели или остались на прежнем уровне.Заметнее всего на прошлой неделе среди продуктов питания подорожали яблоки (+5,98%), лук (+4,36%), картофель (+3,94%), морковь (+3,9%). От 1% до 2% выросли за неделю в цене куры охлажденные и мороженые, мороженая рыба, консервы мясные для детского питания, сахар, свекла. Менее 1% увеличились за неделю цены на говядину, сливочное масло, маргарин, консервы фруктовые для детского питания, макаронные изделия, капусту. Немного подешевели свинина (-1,72%), подсолнечное масло (-1,3%), сметана, (-1,4%), пастеризованное молоко (-0,21%), творог (-0,48%), сухие молочные смеси для детского питания (-1,69%), сыр (-0,25%), соль (-2,29%), яйца (-0,04%), мука (-028%), пшено (-1,93%). Среди плодоовощной продукции сократились цены на бананы (-4,79%), помидоры (-8,45%), огурцы (-8,12%).Из товаров повседневного спроса стали дороже хозяйственное мыло (+0,85%), спички (+0,56%), женские прокладки (+0,77%), из услуг подорожал проезд в городском автобусе на 5,18%. Вместе с тем подешевели стиральный порошок (-0,67%), шампунь (-2,65%), туалетная бумага (-0,5%), зубная щетка (-0,38%).Недельная инфляция не затронула такие продукты и товары, как баранина, овощные консервы для детского питания, печенье, чай, хлеб ржаной и пшеничный, рис, обед в столовой, пеленки, детские джинсы, спортивный школьный костюм, футболки детские и мужские, мужские носки, детские кроссовки, туалетное мыло, зубная паста, сигареты с фильтром, подгузники, сухие корма для животных.