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Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале
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Происшествия
439
37 минут назад
1

Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по Липецку задержали подозреваемую в нанесении множественных ножевых ранений 48-летнему жителю города. Оказалось, женщина находилась в розыске.

12 февраля в подвале жилого дома Правобережного округа Липецка 48-летний липчанин получил множественные ножевые ранения. По выводам медэкспертов, его здоровью был причинен тяжкий вред. 

Вскоре сотрудники отдела полиции №4 задержали 43-летнюю подозреваемую в поножовщине. Оказалось, что летом прошлого года одна из стран ближнего зарубежья объявила ее в розыск. 

«Следствием действия женщины квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя в Правобережном суде ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.


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Комментарии (1)

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Сначала новые
Кузькин отец
13 минут назад
А как разыскиваемая преступница оказалась на территории РФ? Очередной "ценный специалист"?
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