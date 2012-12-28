Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по Липецку задержали подозреваемую в нанесении множественных ножевых ранений 48-летнему жителю города. Оказалось, женщина находилась в розыске.



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12 февраля в подвале жилого дома Правобережного округа Липецка 48-летний липчанин получил множественные ножевые ранения. По выводам медэкспертов, его здоровью был причинен тяжкий вред.Вскоре сотрудники отдела полиции №4 задержали 43-летнюю подозреваемую в поножовщине. Оказалось, что летом прошлого года одна из стран ближнего зарубежья объявила ее в розыск.«Следствием действия женщины квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя в Правобережном суде ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.