Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Медработникам Липецкой области в 2023 году перечислено 589,5 миллионов рублей на специальную соцвыплату
Происшествия
439
37 минут назад
1
Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале
Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по Липецку задержали подозреваемую в нанесении множественных ножевых ранений 48-летнему жителю города. Оказалось, женщина находилась в розыске.
Вскоре сотрудники отдела полиции №4 задержали 43-летнюю подозреваемую в поножовщине. Оказалось, что летом прошлого года одна из стран ближнего зарубежья объявила ее в розыск.
«Следствием действия женщины квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя в Правобережном суде ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
2
0
0
1
1
Комментарии (1)