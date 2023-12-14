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18 минут назад

К 70-летнию региона липецкие лесники высадят из 53 тысяч деревьев герб области

83
#герб #70-летие
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К 70-летнию региона липецкие лесники высадят из 53 тысяч деревьев герб области

Увидеть его можно будет только с высоты птичьего полета.

В Липецкой области начались торжества, посвященные 70-летию региона, они растянутся на весь следующий год. В списке мероприятий, приуроченных к юбилею, сотни строк, но результаты одного из них останутся надолго: в апреле 2024 года лесники собираются высадить из 53 тысяч деревьев геоглиф в виде герба региона.

Геоглиф — изображение, которое можно увидеть целиком только с высоты птичьего полета. В пресс-службе регионального управления лесного хозяйства рассказали, что червлёное поле герба сформируют красные дубы, пять зеленых холмов, в гербе они обозначают регионы, из территорий которых была собрана Липецкая области, обозначат сосны, а золотую липу и корону над щитом — липы. Место для геоглифа еще подыскивается. Возможно, он появится в Грязинском районе.  Его размер составит 470 на 300 метров.

Кстати, этот геоглиф станет не первым на территории области. Два, в виде герба района и звезды, высажены в Лебедянском районе, один, похожий на птицу, обнаружен недавно у села Буховое Чаплыгинского района.

Фото: управление лесного хозяйства Липецкой области
83
#герб #70-летие
1

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