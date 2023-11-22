Липецкие силачи побили два рекорда области с умопомрачительными результатами

«Люди-машины» жали от груди 170 кг и приседали со штангой почти в три сотни кило.

Липецкие силачи привезли медали из Тулы, где прошёл представительный всероссийский турнира по пауэрлифтингу.

На помост дворца спорта «Оружейник» выходили 240 спортсменов из Москвы, Тульской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Костромской и Калужской областей. Но даже такая серьёзная конкуренция не остановила липчан.

30-летний Вадим Казаков выиграл соревнования в классическом троеборье среди атлетов до 83 кг. Его победная сумма 625 кг сложилась из следующих элементов: становая тяга – 230 кг, приседание со штангой – 225 кг, жим лёжа – 170 кг.

За результатами Евгения в жиме стоило следить особо: во второй попытке он взял на грудь 165 кг, повторив рекорд Липецкой области своего товарища по сборной Липецкой области Евгения Плетнёва. А в следующей попытке побил высшее достижение региона сразу на 5 кг!



Казаков на вершине. Теперь и в таблице рекордов Липецкой области



42-летний Евгений Рябцев в категории до 105 кг взял «серебро» с суммой 727,5 кг. В становой тяге он осилил 260 кг, в жиме – 180. И здесь не обошлось без рекорда области, но теперь – в приседании. Евгений выдержал вес в 287,5 кг, превысив на 2,5 кг достижение Дмитрия Виноградова.

В третьей попытке зрители наблюдали смелую попытку Рябцева взять гроссмейстерские 300 кг, но удачи чуть-чуть не хватило.



Категория до 105 кг. Рябцев на второй ступени



Ко 2-му месте в своём весе Рябцев добавил ещё и «бронзовую» медаль в абсолютной категории т.е. среди всех участников турнира. Таким образом в копилке наших атлетов оказался полным набор медалей – «золото», «серебро» и «бронза».



Абсолютная категория с участием сильнейших во всех весах. Здесь Рябцев третий



Как рассказал GOROD48 тренер атлетов Андрей Аксёнов (на фото вверху он в центре между двумя учениками-медалистами), следующими крупными соревнованиями для наших богатырей станет открытое первенство Воронежской области в конце декабря. Там Плетнёв попробует вернуть себе рекорд области в жиме лёжа, Казаков постарается его улучшить и не отдать другу-сопернику, а Рябцев постарается присесть со штангой в три центнера.