Совратившего девочку 66-летнего мужчину приговорили к 12 годам колонии

Мужчина совершил действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста девочки.

Усманский районный суд приговорил совратившего девочку 66-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Действия подсудимого были квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.



По данным GOROD48, речь идёт о случае, который произошёл 30 декабря прошлого года. Мужчина трогал девочку.



«Мужчина совершил действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-тилетнего возраста, причинил ей нравственные страдания, моральный вред, нарушив ее половую неприкосновенность», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.





