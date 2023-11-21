Происшествия

53 минуты назад

Совратившего девочку 66-летнего мужчину приговорили к 12 годам колонии

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#дети
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Совратившего девочку 66-летнего мужчину приговорили к 12 годам колонии

Мужчина совершил действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста девочки.

Усманский районный суд приговорил совратившего девочку 66-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Действия подсудимого были квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

По данным GOROD48, речь идёт о случае, который произошёл 30 декабря прошлого года. Мужчина трогал девочку. 

«Мужчина совершил действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-тилетнего возраста, причинил ей нравственные страдания, моральный вред, нарушив ее половую неприкосновенность», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.


1 755
#дети
5

Комментарии (1)

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Смирнов

31 минуту назад
Каждый должен осознавать, домогаться до ребенок - это Табу. Тем не менее, страшно представить, сколько людей закрыли по этой опасной статье совершенно не виновных. И ходить далеко не нужно.
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