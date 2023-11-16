Происшествия

38 минут назад

Задержаны обманувшие восьмерых пенсионеров курьеры мошенников

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#мошенничество

Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.

В Липецкой области задержали курьеров-мошенников, в конце октября похитивших у 8 пенсионеров в возрасте от 68 до 88 лет деньги по схеме «Ваш родственник попал в беду». Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 миллионов рублей.

«Потерпевшим звонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщали, будто их близкие родственники спровоцировали ДТП, и теперь им необходимы деньги для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности. Деньги они должны были передать курьеру, который в ближайшее время приедет к ним домой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В мошенничестве подозревают троих липчан в возрасте от 21 до 23 лет, а также 21-летнего курьера из Воронежской области. Предложение незаконного заработка задержанные получили в одном из мессенджеров. За выполнение «заявок» они получали от 5 до 10 % от суммы.

Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция этой статьи — до 6 лет лишения свободы.
2 371
#мошенничество

Комментарии (2)

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Бабаха

18 минут назад
Работать не хотят, нынешняя молодёжь паразиты общества (понятно что не все, но большинство) срока надо лепить этим курьерам по полной, строят их себя "бедных овечек"
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Ромео78

27 минут назад
Вот если этим курьерам будут лет по 5 давать, то бизнес у мошенников встанет!!!
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