Задержаны обманувшие восьмерых пенсионеров курьеры мошенников

Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.

В Липецкой области задержали курьеров-мошенников, в конце октября похитивших у 8 пенсионеров в возрасте от 68 до 88 лет деньги по схеме «Ваш родственник попал в беду». Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 миллионов рублей.



«Потерпевшим звонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщали, будто их близкие родственники спровоцировали ДТП, и теперь им необходимы деньги для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности. Деньги они должны были передать курьеру, который в ближайшее время приедет к ним домой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



В мошенничестве подозревают троих липчан в возрасте от 21 до 23 лет, а также 21-летнего курьера из Воронежской области. Предложение незаконного заработка задержанные получили в одном из мессенджеров. За выполнение «заявок» они получали от 5 до 10 % от суммы.



Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция этой статьи — до 6 лет лишения свободы.