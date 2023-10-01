45 минут назад
Липчанка продала квартиру, а деньги перечислила мошенникам
В общей сложности пострадавшая лишилась более 3-х миллионов рублей.
65-летняя липчанка стала жертвой классической схемы развода.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуг. Далее всё по накатанной: голос в трубке сообщил, что мошенники хотят оформить на пенсионерку кредит, и чтобы достойно им ответить,, нужно взять встречный кредит. Так дама оформила займ на 1 500 тысяч рублей.
Разводилы не унимались, заявили, что этого мало. В итоге пожилая женщина продала свою квартиру за 1 700 тысяч рублей и всю выручку тоже перечислила на абонентские номера, которые ей указали по телефону. Только после этого умудрённая жизненным опытом дама поняла, что ей обманули.
Шанс, что мошенников удастся найти и вернуть потерпевшей 3,2 миллиона рублей, ничтожен.
Осторожно
Нонка
Нонка
Лиза