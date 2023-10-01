Происшествия

45 минут назад

Липчанка продала квартиру, а деньги перечислила мошенникам

4 382
#Мошенничество
Липчанка продала квартиру, а деньги перечислила мошенникам

В общей сложности пострадавшая лишилась более 3-х миллионов рублей.

65-летняя липчанка стала жертвой классической схемы развода.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуг. Далее всё по накатанной: голос в трубке сообщил, что мошенники хотят оформить на пенсионерку кредит, и чтобы достойно им ответить,, нужно взять встречный кредит. Так дама оформила займ на 1 500 тысяч рублей.

Разводилы не унимались, заявили, что этого мало. В итоге пожилая женщина продала свою квартиру за 1 700 тысяч рублей и всю выручку тоже перечислила на абонентские номера, которые ей указали по телефону. Только после этого умудрённая жизненным опытом дама поняла, что ей обманули.

Шанс, что мошенников удастся найти и вернуть потерпевшей 3,2 миллиона рублей, ничтожен.

4 382
#Мошенничество

Комментарии (4)

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Осторожно

8 минут назад
Уже давно была информация в прессе, что целые отделы СБУ ведут подобным образом сбор средств. Работают психологи, разрабатываются новые схемы. Это поставлено на поток. Люди, будьте бдительны! Звоните или идите в полицию. И расскажите об этом всем пожилым родственникам и соседям. Они больше ведутся на обман.
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Нонка

19 минут назад
Да Господи !Да кончится это или -обречены! Тётка то теперь куда ?Теперь то -БОМЖ!
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Нонка

20 минут назад
Да Господи !Да кончится это или -обречены! Тётка то теперь куда ?Теперь то -БОМЖ!
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Лиза

21 минуту назад
Ну что сказать, молодец. 65 лет, вроде, не старая совсем, голова-то должна работать. И зачем отвечать на незнакомые номера?
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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