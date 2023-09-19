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Российские бренды начали производить одежду в странах СНГ

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#одежда
Отечественные производители одежды начали шить коллекции в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. По этому пути пошли такие компании, как «Снежная Королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio, рассказали они «Известиям».

Организации ранее производили коллекции преимущественно на китайских фабриках. Но сейчас они столкнулись с различными проблемами: в разы увеличились сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву и логистика. 

Фабрики стран СНГ технологически развиты, им предоставляют субсидии, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства — она ниже, чем в Китае, Турции, РФ на 20-50% на сопоставимые изделия и партии. Это дает возможность ритейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам, отметила гендиректор агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Также фабрики СНГ могут предложить более быстрые сроки производства и ускоренную логистику — от трех до 20 дней. Там дают возможность производить платежи в рублях. В этих странах также есть льготные таможенные условия: ввоз в РФ продукции без пошлин или по сниженным тарифам.

15
#одежда

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