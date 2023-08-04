Происшествия
43 минуты назад
Десять человек эвакуированы из горящего дома на улице Звездной
Ночью 4 августа из пятиэтажки на улице Звездной в Липецке из-за пожара эвакуированы десять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
В результате возгорания были повреждены вещи и отделка комнаты на площади два квадратных метра. Пожар тушили четыре расчета.
Вечером 3 августа в Задонске на улице Тенихина сгорели две надворные постройки.
В результате возгорания были повреждены вещи и отделка комнаты на площади два квадратных метра. Пожар тушили четыре расчета.
Вечером 3 августа в Задонске на улице Тенихина сгорели две надворные постройки.
Гостья1
Местный