Происшествия

43 минуты назад

Десять человек эвакуированы из горящего дома на улице Звездной

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#МЧС #пожар
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Десять человек эвакуированы из горящего дома на улице Звездной
Ночью 4 августа из пятиэтажки на улице Звездной в Липецке из-за пожара эвакуированы десять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате возгорания были повреждены вещи и отделка комнаты на площади два квадратных метра. Пожар тушили четыре расчета.

Вечером 3 августа в Задонске на улице Тенихина сгорели две надворные постройки.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (2)

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Гостья1

18 минут назад
Четыре расчета тушили и чем? А если водой,то и нижерасположенные квартиры искупались в зловонной с запахом гари водичка.. А когда придумают что то кроме воды?
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Местный

30 минут назад
За фото 5+.
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