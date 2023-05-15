Происшествия

21 минуту назад

18-летний парень хотел спасти прохожего, а потом его обокрал

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#кража
18-летний парень хотел спасти прохожего, а потом его обокрал

С помощью брата и его друга он опустошил счет 44-летнего мужчины.

В Липецке раскрыта кража с банковского счета 44-летнего горожанина 30 тысяч рублей. По подозрению в краже задержан 18-летний парень.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Липецку выяснили, что 24 апреля в левобережье города 18-летний юноша заметил пьяного мужчину, который несколько раз выходил прямо на проезжую часть. Парень решил помочь пьяному и довести его до дома, но 44-летний мужчина помощь не принял и набросился на добровольного помощника с кулаками.

Во время драки из кармана мужчины выпал сотовый телефон, парень его подобрал, а вернувшись домой сумел разблокировать. 

«Подозреваемый зашел в банковское приложение, поменял пароль, а затем позвонил брату и попросил найти человека с банковской картой, на которую он смог бы перевести деньги. Затем перевел этому человеку со счета мужчины 30 тысяч рублей, тот перевел деньги брату юноши, а он - задержанному», - говорится в сообщении областного управления МВД.

После задержания юноша во всем сознался и выдал полицейским телефон и оставшиеся у него 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже группой лиц, и краже с банковского счета.

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#кража

Комментарии (1)

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Екатерина

13 минут назад
Как быстро заведено уголовное дело. А за 3000 000 рублей грабежа не можем добиться справедливости. Ну не "находят" органы состава преступления! Как говорил Антибиотик в России надо воровать вагонами!!!! Тогда ничего не будет!!! ТОЧНО!!!!
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