Сегодня в Липецке: Рахманинов или Бетховен? Исторический день и кинопремьеры

Рассказываем всё самое необходимое про сегодняшний четверг.

С каждым днём все теплее

Сегодня воздух в Липецке прогреется уже до 20-22 градусов, весна вступает в самую тёплую фазу, всюду распускаются тюльпаны. Существенных осадков днём не ожидается.







Отключения воды

Первые отключения холодной воды сегодня уже начались в полночь. С 00:00 в связи с ремонтными работами перекрыли водопровод на улице Писарева, 1, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 16 и в частном сектору улицы Писарева. Водоснабжение восстановят по окончании ремонта.







С 10:00 до 20:00 планово отключат воду для починки сетей в Левобережье, а именно на улицах Крупской, 2; Невского, 13; Прокатной, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Суворова, 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 22, 24; Осипенко, 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 13, 14, 16, 21.

Отключения света

С 08:00 до 17:00 временно ограничат подачу электроэнергии на Катукова, 3, 11; Сырском Руднике, 2 и Воронежском шоссе.







С 09:00 до 17:00 станут бесполезными лампочки и розетки на улицах Ангарской; Октябрьской, 52, 53, 57а; Скороходова, 1, 8; Фрунзе, 5, 5а, 7, 7а, 11; на Елецком шоссе, 6; Универсальном проезде, 11; в переулке Ушакова, 4, 5, 6, 8. В это же время обесточат улицы Нахимова, Первомайскую, садоводчества «Коммунальник», «Светлана», «Студеновское», «Тепличное».

С 09:00 до 12:00 без электричества останутся дома на Индустриальной, 2, 15, 169, 175, 183а, 224, Небесной, 10, 15, а также улицы Буденного, Сырская, проспект Победы.

С 10:00 до 14:00 не будет света на Горького, 12.

Пробки

Движение в Липецке с раннего утра бывает достаточно интенсивным, из-за чего попасть в пробку и опоздать на работу у нас можно запросто. Советуем читателям перед выездом изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях. Это может сэкономить уйму времени.

«Русская песня» (12+)

Композитор Сергей Рахманинов слишком значителен, чтобы праздновать его 150-летие только один или два раза.

Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня приглашает в 19:00 на концерт «Русская песня», на котором прозвучат песни, музыку к которым сочинял великий маэстро. В концерте примет участие солист Александр Широков из Москвы, а также липецкие певцы Артём Тарасов и Наталья Плюснина.







Вокалистам подыграет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов. Вы услышите оркестровые пьесы «И ночь, и любовь», «Русская песня», «Весенние воды», «Пляска романсы «Не пой, красавица, при мне», «Здесь хорошо», «Полюбила я на печаль свою», а также «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром, каватину Алеко из одноименной оперы.

Бетховен и Брамс (12+)

Альтернативой выступлению в «Унионе» может стать концерт в липецком Доме музыки.

В 19:00 здесь прозвучит 5-я симфоний Людвига Ван Бетховена. Сыграет её Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Кристиана Кнаппа. Прямую трансляцию из зала Московской государственной филармонии можно будет увидеть на большом экране и услышать на современном акустическом оборудовании. В программе прозвучит также концерт для скрипки с оркестром Иоганна Брамса. Скрипичную партию исполнит Елена Тароян.







Вход на виртуальный концерт свободный.

Баюканский, Бессуднов, Земцов (12+)

Два интересных мероприятие сегодня пройдут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

В 13:00 в большом зале пройдёт литературный час «Живу, верую, пишу...», посвященный памяти липецкого писателя и журналиста Анатолия Баюканского.

А в 17:00 в большим зале состоится встреча клуба любителей истории КЛИО. На заседании выступят известные липецкие археологи, кандидаты ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского которые расскажут о своих находках. Александр Бессуднов выступит с докладом «От эпохи камня к бронзе», а Григорий Земцов с докладом «Ранний железный век и средневековье по данным археологии».







На оба мероприятие вход бесплатный.

Утраченное наследство Липецка (12+)

Еще одна группа историков предлагает не сидеть в кабинетах и не слушать доклады, а зовёт липчан на улицу. Благо погода шепчет узнать что-то новое из жизни родного края.

В 17:50 липчан приглашают на пешеходную экскурсию «Утраченное наследие Липецка». Сбор у стадиона «Металлург». Во время полуторачасовой прогулки по городу в сопровождении гида вам предстоит разобраться где находились ныне разрушенные храмы Липецка, отметить, что находится на этих местах сейчас. Завершится экскурсия у Древне-Успенской церкви, самой древней в Липецке, построенной не позднее 30-х годов XVIII столетия.



Храм на месте стадиона "Металлург". Немецкая аэросъёмка 1930-х годов



Спойлер – сам стадион «Металлург» построен на месте бывшего Троицкого храма, разрушенного в 1930-е годы.

Лекция про историка



Вообще сегодня «исторический» день, в том смысле, что липчанам на каждом шагу предлагают учить родную историю. В библиотечно-информационном центре им. П. Бартенева (ул. Ленина, 31) сегодня в 13:00 краевед Татьяна Двуреченская проведет нескучную лекцию. Посвященную нашему земляку П. И. Бартеневу.







Уроженец Грязинского района историк, филолог, архивист, библиограф, археограф, переводчик, издатель и редактор историко-литературного журнала «Русский архив» Бартенев многое сделал для сохранения исторической памяти России в целом и Липецкого края в частности.

Завершит лекцию экскурсия по Мемориальному залу Бартенева, имя которого и носит библиотека.



Как советский фильм хотели переснять в Голливуде (12+)



В библиотеке имени Е. Смургиса (ул. Вермишева, 11) киновед Алексей Колбаско снова расскажет об известном режиссере Александре Митте.

На раз в свой рассказ он добавит новые истории о том, как снимался любимый фильм самого Митты «Сказка странствий», и о малоизвестной широкой публике картине «Затерянный в Сибири», где действие происходит в концлагерях и которой заинтересовались в Голливуде. Киновед поведает так же и о киношколе Александра Митты, в ней режиссер преподает и сегодня, несмотря на свой почтенный 90-летний возраст.







Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер. Перечислим вам наиболее любопытные новинки, которые с сегодняшнего дня появятся в репертуарах липецких кинотеатров.



Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Беладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. В чем сила истинного волшебства, и кто окажется настоящей злодейкой?

Роли озвучивали: Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Елена Шульман.

«Волшебная флейта». Германия, 2022. Мюзикл. Режиссёр Флориан Сигл (12+)

17-летний Тим Уокер поступает в легендарную школу Моцарта и переезжает из Лондона в Австрийские Альпы. Там он открывает многовековой забытый проход в фантастический мир моцартовской «Волшебной флейты». Мюзикл поставлен по этому произведению композитора.

В ролях: Ф. Мюрей Абрахам, Иван Реон. Жанна Гурсо.

«Синистер. Начало». США, 2023. Мистика, ужасы. Режиссёр Бриджер Нилсон (16+)

Учительница Оливия замечает пропажу некоторых из ее учеников, и сталкивается со своими собственными демонами из беспокойного прошлого, когда она оказывается в битве с Похитителем детей — мифическим существом, которое не остановится ни перед чем, чтобы не отдать украденных детей.

В ролях: Энджеп Теори, Дмитриус Бистревски, Энди Чепман.

Дорогие липчане! Рабочая неделя подходит к концу, осталось ещё чуть-чуть. Но уже можно размышлять о культурном досуге, о походах в кино – для этого и существует наша рубрика. А все остальные новости вы круглосуточно найдёте на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, поэтому не забывайте чаще заходить на сайт. Ждём вас снова и снова.