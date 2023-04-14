Удар в пах полицейскому обошёлся в 30 000 рублей

55-летнего липчанина осудили за насилие в отношении полицейского.

Левобережный районный суд вынес приговор 55-летнему технику-электрику по части 1 статьи 318 УК РФ за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 5 октября прошлого года около 22:00 полицейский роты ППС прибыл по вызову женщины в одну из квартир дома №2/1 по улице Зои Космодемьянской. Заявительница пожаловалась на поведение мужчины.



Когда стали выяснять обстоятельства происшествия, пьяный мужчина продолжил вести себя агрессивно. Полицейские предложили и заявительнице, и мужчине проследовать в УМВД России по Липецку для дальнейшего разбирательства, на что те согласились.



Уже в помещении дежурной части мужчина разошёлся настолько, что нанёс полицейскому один удар ногой в область паха. Сотруднику ППС была причинена боль.



В суде мужчина вину признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевший против этого не возражал, он сам в суд не пришёл.



В результате дебошира приговорили к штрафу в 30 000 рублей.