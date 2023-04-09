В Липецкой области продолжает гореть сухая трава

Днем 9 апреля в районе военного аэродрома под Липецком загорелась сухая трава.По словам очевидцев, трава горела на площади около трех гектаров.Уже вечером трава вспыхнула на окраине села Вешаловка Липецкого района . Здесь огонь полыхал на площади около 300 квадратных метров.