Происшествия
5 минут назад
В Липецкой области продолжает гореть сухая трава
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Днем 9 апреля в районе военного аэродрома под Липецком загорелась сухая трава.
По словам очевидцев, трава горела на площади около трех гектаров.
Уже вечером трава вспыхнула на окраине села Вешаловка Липецкого района . Здесь огонь полыхал на площади около 300 квадратных метров.
По словам очевидцев, трава горела на площади около трех гектаров.
Уже вечером трава вспыхнула на окраине села Вешаловка Липецкого района . Здесь огонь полыхал на площади около 300 квадратных метров.
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