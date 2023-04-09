Происшествия

5 минут назад

В Липецкой области продолжает гореть сухая трава

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#пожар
В Липецкой области продолжает гореть сухая трава
Днем 9 апреля в районе военного аэродрома под Липецком загорелась сухая трава.

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По словам очевидцев, трава горела на площади около трех гектаров. 

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Уже вечером трава вспыхнула на  окраине села Вешаловка Липецкого района . Здесь огонь полыхал на площади около 300 квадратных метров.
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#пожар

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