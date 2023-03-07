Все выше и выше: завтра в Липецкой области до +6

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов. На территории Липецкой области пройдут осадки: 8 и 10 марта в виде снега, мокрого снега, а 9 марта - преимущественно в виде дождя. На дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 10 марта – около 0 градусов, что на 3 градусов выше нормы, 9 марта – 3-4 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от +1 до +6 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит от +2 до +4 градусов.



День 8 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.



