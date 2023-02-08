Происшествия
17 минут назад
За находку в «Трибуне» и «закладки» 23-летний мужчина получил 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима
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Уроженца Ельца осудили за кражу с банковского счёта и покушение на сбыт наркотиков.
Советский районный суд вынес приговор 23-летнему ранее неоднократно мужчине за кражу с банковского счёта с причинением значительного ущерба гражданину и за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой в крупном размере.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 20 декабря 2021 года в помещении паба «Трибуна» он увидел на полу банковскую карту, поднял её и забрал себе.
После этого в период с 3 часов ночи до 6:37 утра мужчина сделал несколько покупок за чужой счёт в павильонах «Шаурма», «Продукты», «Табак», «Укуси», «Табак Напитки», «Мостабак», «Хлеб да булочка», «Жара», «Русский аппетит» и на АЗС. А потом в 8:07 мужчина ещё и заказал на «Алиэкспресс» телефон «Ксиоми». Всего со счёта потерпевшего пропали 24 838 рублей.
Он же вступил в переписку в одном из мессенджеров и не позднее 10 декабря стал «закладчиком» наркотиков. 22 декабря недалеко от улице Станционная он забрал 2,52 грамма смеси с производным N-метилэфедрона в составе и сделал две закладки на корпусах металлический гаражей на улице Звёздной: в одной было 1, 61 грамма наркотиков, в другой — 0,91 грамма.
23 декабря мужчина забрал закладку в лежащем под деревом сапоге в районе улице Калинина. Там было 16,1 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедрона. Но сразу после этого его задержали с полицейские.
13 апреля были изъяты и две ранее сделанные 22 декабря гаражные закладки. В общей сложности были найдены 18,62 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедрона, что является крупным размером.
Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний мужчине дали 10 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 20 декабря 2021 года в помещении паба «Трибуна» он увидел на полу банковскую карту, поднял её и забрал себе.
После этого в период с 3 часов ночи до 6:37 утра мужчина сделал несколько покупок за чужой счёт в павильонах «Шаурма», «Продукты», «Табак», «Укуси», «Табак Напитки», «Мостабак», «Хлеб да булочка», «Жара», «Русский аппетит» и на АЗС. А потом в 8:07 мужчина ещё и заказал на «Алиэкспресс» телефон «Ксиоми». Всего со счёта потерпевшего пропали 24 838 рублей.
Он же вступил в переписку в одном из мессенджеров и не позднее 10 декабря стал «закладчиком» наркотиков. 22 декабря недалеко от улице Станционная он забрал 2,52 грамма смеси с производным N-метилэфедрона в составе и сделал две закладки на корпусах металлический гаражей на улице Звёздной: в одной было 1, 61 грамма наркотиков, в другой — 0,91 грамма.
23 декабря мужчина забрал закладку в лежащем под деревом сапоге в районе улице Калинина. Там было 16,1 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедрона. Но сразу после этого его задержали с полицейские.
13 апреля были изъяты и две ранее сделанные 22 декабря гаражные закладки. В общей сложности были найдены 18,62 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедрона, что является крупным размером.
Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний мужчине дали 10 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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