Общество

сегодня, 10:03

У липчан спросили о доступности соцобъектов и планах покупки электромобиля

7 396
#планы #опрос
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У липчан спросили о доступности соцобъектов и планах покупки электромобиля

Для этого им предложили пройти небольшой опрос.

Городской департамент градостроительства и архитектуры сообщил о том, что начинается разработка местных нормативов градостроительного проектирования.

В связи с этим чиновники предложили липчанам пройти небольшой опрос, который позволит понять, в чем нуждаются горожане.

«Местные нормативы градостроительного проектирования — это основа для обеспечения устойчивого развития территорий города Липецка, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и рационального использования территории и природных ресурсов, они станут основой для последующих принимаемых решений при проектировании и развитии городских территорий», сообщает официальный сайт ведомства.

Горожан попросили оценить уровень комфорта проживания в Липецке с точки зрения обслуживания населения в социальной и бытовой сферах. Выбрать объекты благоустройства жилого квартала, которые они хотели бы использовать, но которые отсутствуют во дворах. Оценить уровень озеленения и обеспеченности общественными пространствами. Выбрать социальные объекты, которые липчане хотели бы видеть в городе. А еще поинтересовались планами покупки электромобиля и желанием передвигаться на велосипеде. Опрос можно пройти здесь.
7 396
#планы #опрос
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Комментарии (7)

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селянин

14 минут назад
Мы в Телелюе,только и мечтаем о электромобиле.
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Небольшой опрос???

16 минут назад
Этот бред вы называете небольшим опросом??? Разумный человек на эту муть отвечать не будет. Ваша аудитория - скучающие идиоты.
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Koммунист

19 минут назад
бухарик 9 мкр, я купил новый Москвич 3. Он был разработан ещё в советское время, но буржуи не позволили ему выйти в серию. Горжусь нашим автопромом
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Человек

25 минут назад
Липчане спрашивают власть, почему солярка на 2 рубля подорожала?
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кому

31 минуту назад
они нужны при такой жизни
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бухарик 9 мкр

50 минут назад
Я собираюсь купить 3 теслы - себе, теще и соседу
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Ссёлки

56 минут назад
Когда ДК для молодёжи построите,а то как не проеду,они под поликлиникой анализы сдают.
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