Общество
сегодня, 10:03
У липчан спросили о доступности соцобъектов и планах покупки электромобиля
Для этого им предложили пройти небольшой опрос.
Городской департамент градостроительства и архитектуры сообщил о том, что начинается разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
В связи с этим чиновники предложили липчанам пройти небольшой опрос, который позволит понять, в чем нуждаются горожане.
«Местные нормативы градостроительного проектирования — это основа для обеспечения устойчивого развития территорий города Липецка, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и рационального использования территории и природных ресурсов, они станут основой для последующих принимаемых решений при проектировании и развитии городских территорий», сообщает официальный сайт ведомства.
Горожан попросили оценить уровень комфорта проживания в Липецке с точки зрения обслуживания населения в социальной и бытовой сферах. Выбрать объекты благоустройства жилого квартала, которые они хотели бы использовать, но которые отсутствуют во дворах. Оценить уровень озеленения и обеспеченности общественными пространствами. Выбрать социальные объекты, которые липчане хотели бы видеть в городе. А еще поинтересовались планами покупки электромобиля и желанием передвигаться на велосипеде. Опрос можно пройти здесь.
В связи с этим чиновники предложили липчанам пройти небольшой опрос, который позволит понять, в чем нуждаются горожане.
«Местные нормативы градостроительного проектирования — это основа для обеспечения устойчивого развития территорий города Липецка, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и рационального использования территории и природных ресурсов, они станут основой для последующих принимаемых решений при проектировании и развитии городских территорий», сообщает официальный сайт ведомства.
Горожан попросили оценить уровень комфорта проживания в Липецке с точки зрения обслуживания населения в социальной и бытовой сферах. Выбрать объекты благоустройства жилого квартала, которые они хотели бы использовать, но которые отсутствуют во дворах. Оценить уровень озеленения и обеспеченности общественными пространствами. Выбрать социальные объекты, которые липчане хотели бы видеть в городе. А еще поинтересовались планами покупки электромобиля и желанием передвигаться на велосипеде. Опрос можно пройти здесь.
селянин
Небольшой опрос???
Koммунист
Человек
кому
бухарик 9 мкр
Ссёлки