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37 минут назад
В Омске мужчина украл светофор из-за отключения света
В Омске 39-летний мужчина украл светофор, чтобы использовать его солнечные батареи у себя дома, сообщает LIFE.
После обращения в полицию сторожа местной школы, который заявил о пропаже светофора, сотрудники уголовного розыска по горячим следам определили и задержали виновника кражи. Им стал 39-летний житель Омска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством.
Сотрудники правоохранительных органов застали россиянина дома, когда он разбирал украденный светофор на детали. Идея о краже пришла ему после того, как в его квартире отключили свет за неуплату долга.
Оборудование возвращено организации, обслуживающей светофоры. Ущерб от порчи собственности составил 56 500 рублей.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Дознаватель полиции установила, что вор ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выбросил.
После обращения в полицию сторожа местной школы, который заявил о пропаже светофора, сотрудники уголовного розыска по горячим следам определили и задержали виновника кражи. Им стал 39-летний житель Омска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством.
Сотрудники правоохранительных органов застали россиянина дома, когда он разбирал украденный светофор на детали. Идея о краже пришла ему после того, как в его квартире отключили свет за неуплату долга.
Оборудование возвращено организации, обслуживающей светофоры. Ущерб от порчи собственности составил 56 500 рублей.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Дознаватель полиции установила, что вор ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выбросил.