Происшествия

24 минуты назад

Липчане боятся дебошира с бутылками и кирпичом в лифте

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#дебош #полиция

Он уже не раз неадекватно вел себя в общественном месте.

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В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Елецкий микрорайон Липецк» набирает просмотры видео под названием: «Снежный король снова вышел на поиски снежной королевы». Видеокамера зафиксировала мужчину, который ведет себя неадекватно. В руках у него бутылки и кирпич, которыми он размахивает, кому-то угрожая. Судя по комментариям к посту, этот человек уже не раз пугал жителей дома.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, от жителей дома № 7 «а» по улице Елецкое шоссе поступило заявление. По данному факту проверку проводит отдел полиции «№ 2 Липецка.
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#дебош #полиция

Комментарии (2)

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Вован

10 минут назад
Тот же гусь, что ножом испортил зеркало? В психушку его надо передавать, пока никого не покалечил.
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Всезнающий липчанин

11 минут назад
Вот набросились на человека ни за что. На самом деле, он не представляет абсолютно никакой угрозы для общества. Мужик просто с помощью бутылок и кирпича выгоняет из себя демонов...
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