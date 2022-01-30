Происшествия
24 минуты назад
Липчане боятся дебошира с бутылками и кирпичом в лифте
Он уже не раз неадекватно вел себя в общественном месте.
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В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Елецкий микрорайон Липецк» набирает просмотры видео под названием: «Снежный король снова вышел на поиски снежной королевы». Видеокамера зафиксировала мужчину, который ведет себя неадекватно. В руках у него бутылки и кирпич, которыми он размахивает, кому-то угрожая. Судя по комментариям к посту, этот человек уже не раз пугал жителей дома.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, от жителей дома № 7 «а» по улице Елецкое шоссе поступило заявление. По данному факту проверку проводит отдел полиции «№ 2 Липецка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, от жителей дома № 7 «а» по улице Елецкое шоссе поступило заявление. По данному факту проверку проводит отдел полиции «№ 2 Липецка.
Вован
Всезнающий липчанин