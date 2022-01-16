сегодня, 12:37
На улице Советской «сошёл с ума» светофор
И красный, и зелёный горят одновременно.
В редакцию GOROD48 обратились читатели, которые пожаловались на неисправный светофор на улице Советской.
Автоматический регулировщик умудряется зажигать одновременно два сигнала – красный и разрешающий зелёный.
Липчане опасаются, что из-за неисправной техники может случиться путаница и произойдёт ДТП.Призываем граждан быть бдительными.
Макс
Спасибо
Автохам
гостья
Сергей
зеленый - ехать можно
097
Местный
поц