На улице Советской «сошёл с ума» светофор

И красный, и зелёный горят одновременно.

В редакцию GOROD48 обратились читатели, которые пожаловались на неисправный светофор на улице Советской.

Автоматический регулировщик умудряется зажигать одновременно два сигнала – красный и разрешающий зелёный.

Липчане опасаются, что из-за неисправной техники может случиться путаница и произойдёт ДТП.Призываем граждан быть бдительными.

