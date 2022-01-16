Общество

сегодня, 12:37

На улице Советской «сошёл с ума» светофор

9 791
#Светофор #поломка
На улице Советской «сошёл с ума» светофор

И красный, и зелёный горят одновременно.

В редакцию GOROD48 обратились читатели, которые пожаловались на неисправный светофор на улице Советской.

Автоматический регулировщик умудряется зажигать одновременно два сигнала – красный и разрешающий зелёный.

Липчане опасаются, что из-за неисправной техники может случиться путаница и произойдёт ДТП.Призываем граждан быть бдительными.

9 791
#Светофор #поломка

Комментарии (9)

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Макс

27 минут назад
Половина светофоров желтый в принципе не показывают. После красного сразу зеленый и наоборот. Кто такие закупает?...
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Спасибо

43 минуты назад
Китайцам за гирлянды.
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Автохам

43 минуты назад
Хипстеры без светофора не могут с очередностью проезда перекрёстка разобраться? Надо было ПДД не по Ютубу изучать..
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гостья

51 минуту назад
Тупее чем в Липецке системы светофоров нет нигде. Если ехать со скоростью потока,то все светофоры при подъезде к ним загораются красным.Еще этих самых светофоров по частоте наличия в Липецке немыслимое количество. Таких частых автобусных остановок через каждые 50 метров нет ни в одном городе.
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Сергей

55 минут назад
Таких "глюков" по всему городу полно, и что примечательно,не на "мертвых" участках. А так интересно, ответственные чего ждут, когда им сообщат, как бы сфетофоры во всяком случае подсоеденены к "умному городу", или это просто фонарики с таймером?????? Беда, может случится, чего ждем????
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зеленый - ехать можно

55 минут назад
желтый - ехать можно, но очень быстро. красный - ехать можно, но очень медленно. чтобы совсем нельзя было ехать вместо красного шлагбаумы нужны
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097

сегодня, 12:58
Ничего удивительного Алиэкспресс же
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Местный

сегодня, 12:55
Светофоры каждый день выходят из строя. Видимо оснастили их каким то левым оборудование, сэкономив на чей то карман. Давно бы надо мэрии разобраться с этой косятиной.
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поц

сегодня, 12:50
Я там постоянно на моргающий красный проскакиваю.
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