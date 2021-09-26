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33 минуты назад

Москва признана лучшим городом России для построения карьеры

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Москва и Санкт-Петербург остаются наилучшими городами для построения карьеры, по мнению россиян, следует из исследования, проведенного порталом SuperJob. Об этом сообщает Газета.ру.

В качестве респондентов выступали жители рассматриваемых городов. Так, порядка 71% жителей столицы назвали Москву наиболее комфортным для работы и построения карьеры городом. 63% жителей Санкт-Петербурга довольным условиями продвижения в своем городе, а на третьем месте оказалась Казань — город выбрали 53% опрошенных. В пятерку также вошли Тюмень и Екатеринбург — за эти города проголосовали 49% и 48% респондентов.

Самым неблагоприятным с точки зрения построения карьеры стал Волгоград — лишь 13% жителей города отметили свои возможности профессионального развития. Позицией выше стоят Омск (14%) и Саратов (15 ).

Специалисты подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом, оценки большинства российских мегаполисов снизились, рост продемонстрировали лишь несколько городов, например, Новокузнецк.
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