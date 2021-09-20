На Соколе и Тракторном отключат холодную воду

21 сентября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11, 11а, 13, 14 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 14а по проезду Строителей – из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Водопьянова.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе ЛГЭК ограничит подачу холодной воды в доме № 17 по улице Кривенкова.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе Тракторного поселка – на улицах Зеленой, Ватутина, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанской, Новоселов, С. Ковалевской, Спартака, Цимлянской, Целинной, Социалистической, в переулках Театральном, 2-м Театральном, Парковом, Лесном, 2-м Лесном, Садовом, 2-м Садовом, Моторном, Линейном, Сосновом – ЛГЭК будет проводить работы по заявке частного лица на улице Севастопольской.



С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат на Соколе: в доме № 38 по улице Арсеньева, в частном секторе улиц Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Д. Бедного, Водной, Третьякова, Курчатова, Булавина, Кулибина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Баумана, Арсеньева, переулков Чугунного, Руднева, Рахманинова, Ростовского, Коперника, Ракетного, Теплого, Болотникова, Войнич, Щепкина, Ермакова, Полтавского, Курчатова, Свободного, Речного, Лунного, Васнецова – для устранения утечки на водоводе на улице Брестской.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на сетях без горячей воды останется дом № 38а по улице Арсеньева.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 20а по улице Коммунистической, с 09:00 до 13:00 обесточат часть села Подгорного: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, СНТ «Машиностроитель 1».

