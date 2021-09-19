Общество

сегодня, 10:21

Всемирный день чистоты в Липецкой области отметили субботниками

203
1
Всемирный день чистоты в Липецкой области отметили субботниками
В Ельце и Липецке состоялись приуроченные к Всемирному дню чистоты субботники, сообщает портал «Экология48».

На берегах реки Ельчик в Ельце субботник организовал экоактивист Александр Федоров, а местная администрация помогла волонтерам мешками для мусора, перчатками и водой. Волонтеры не бросили кучу с мусором гнить на обочине и вывезли ее на помойку.

Активисты движения «Сделаем!» в свою очередь навели порядок на берегу Матырского водохранилища. Эту инициативу поддержали 30 липчан. Они прошли 1,5 километра береговой линии и собрали 50 мешков мусора. 
203
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Экстренное предупреждение: «В Липецке ожидается усиление ветра»
#усиление ветра
8
Экстренное предупреждение: «В Липецке ожидается усиление ветра»

сегодня, 09:22

Общество
Британская компания наказала чаплыгинца через суд
#торговля #контрафакт
11
Британская компания наказала чаплыгинца через суд

вчера, 16:04

Общество
В Липецке два дня будет бесплатный проезд
#проезд #оплата #транспорт
155
В Липецке два дня будет бесплатный проезд

вчера, 14:40

Общество
Липчане тратят на «коммуналку» менее 10% дохода
#рейтинг #коммунальные платежи #ЖКХ
80
Липчане тратят на «коммуналку» менее 10% дохода

вчера, 12:13

Общество
В Липецке перенастраивают светофоры
#светофор #дорожное движение
15
В Липецке перенастраивают светофоры

вчера, 11:21

Общество
В липецких автобусах снимают терминалы оплаты
#оплата #проезд #терминал
120
В липецких автобусах снимают терминалы оплаты

вчера, 11:05

Общество