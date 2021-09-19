Общество
сегодня, 10:21
Всемирный день чистоты в Липецкой области отметили субботниками
В Ельце и Липецке состоялись приуроченные к Всемирному дню чистоты субботники, сообщает портал «Экология48».
На берегах реки Ельчик в Ельце субботник организовал экоактивист Александр Федоров, а местная администрация помогла волонтерам мешками для мусора, перчатками и водой. Волонтеры не бросили кучу с мусором гнить на обочине и вывезли ее на помойку.
Активисты движения «Сделаем!» в свою очередь навели порядок на берегу Матырского водохранилища. Эту инициативу поддержали 30 липчан. Они прошли 1,5 километра береговой линии и собрали 50 мешков мусора.
На берегах реки Ельчик в Ельце субботник организовал экоактивист Александр Федоров, а местная администрация помогла волонтерам мешками для мусора, перчатками и водой. Волонтеры не бросили кучу с мусором гнить на обочине и вывезли ее на помойку.
Активисты движения «Сделаем!» в свою очередь навели порядок на берегу Матырского водохранилища. Эту инициативу поддержали 30 липчан. Они прошли 1,5 километра береговой линии и собрали 50 мешков мусора.