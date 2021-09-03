Пропавшую пенсионерку нашли на автовокзале

На женщину обратили внимание прохожие.

Поиски 71-летней липчанки закончились успешно – прохожие увидели ориентировку и опознали в одной из посетительниц липецкого автовокзала пропавшую пенсионерку, сообщили GOROD48 в отряде «Лиза Алерт».



Об этой встрече они сообщили волонтерам, после чего женщину передали родственникам.

