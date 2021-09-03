Происшествия
44 минуты назад
Пропавшую пенсионерку нашли на автовокзале
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На женщину обратили внимание прохожие.
Поиски 71-летней липчанки закончились успешно – прохожие увидели ориентировку и опознали в одной из посетительниц липецкого автовокзала пропавшую пенсионерку, сообщили GOROD48 в отряде «Лиза Алерт».
Об этой встрече они сообщили волонтерам, после чего женщину передали родственникам.
Об этой встрече они сообщили волонтерам, после чего женщину передали родственникам.
4 539
Гость.
наблюдатель
волонтер 80 тых
Кот