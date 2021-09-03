Происшествия

44 минуты назад

Пропавшую пенсионерку нашли на автовокзале

4 539
#без вести пропавшие
1
Пропавшую пенсионерку нашли на автовокзале

На женщину обратили внимание прохожие.

Поиски 71-летней липчанки закончились успешно – прохожие увидели ориентировку и опознали в одной из посетительниц липецкого автовокзала пропавшую пенсионерку, сообщили GOROD48 в отряде «Лиза Алерт».

Об этой встрече они сообщили волонтерам, после чего женщину передали родственникам.
4 539
#без вести пропавшие
1

Комментарии (4)

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Гость.

12 минут назад
На наших вокзалах только распродажи устраивают. Не смотря на то что это стратегический объект повышенной опасности. И на перон только по билетам выход вот затем наблюдают охрана и полиция.
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наблюдатель

24 минуты назад
вокзал- стратегический объект. гуляет бабка без дела и полиции нет дела.сегодня должен быть уволен ответственный.
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волонтер 80 тых

27 минут назад
полиция не обратила внимание и мысль не возникла им передать. потому что сейчас они за 10 тыщами в очереди стоят и их лучше не отвлекать.
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Кот

37 минут назад
Надо ей какой нибудь маячок повесить!Чтобы не терялась!
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