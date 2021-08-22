Липецк станет кузницей учителей и IT-шников?

Три крупнейших вуза региона рассказали о том, какие профессии оказались самыми популярными у абитуриентов.

Приемная кампания в российских вузах началась 20 июня, документы перестали принимать 29 июля 2021 года. Уже можно провести анализ, какие именно специальности пользуются спросом в Липецкой области. GOROD48 задал этот вопрос представителям трех крупнейших учреждений высшего образования в регионе.



На направления подготовки бакалавриата в Елецкий государственный университет им.И.А. Бунина в 2021 году было подано более 2000 заявлений на 464 бюджетных места. Средний конкурс по университету составил 4,3 человека на место.



- Самый высокий конкурс сложился на такие направления подготовки, как «Экономика», «Электроника и наноэлектроника», «Информатика и вычислительная техника», «Радиотехника», «Социальная работа», «Физическая культура», «Педобразование с двумя профилями подготовки» («Русский язык и литература с дополнительным образованием», «Иностранные языки и переводоведение»), «Психолого-педагогическое образование», - сообщили в вузе.



В Липецком государственном техническом университете этим летом приняли 3 841 заявления на поступление на программы бакалавриата и специалитета.



- Самым популярным направлением оказалась «Информатика и вычислительная техника» - 299 заявлений, или 7,8% об общего объема. Наименее популярное направление - «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»: всего 24 заявления (0,6%). По прогнозу, направления, связанные с информационными технологиями, и дальше будут пользоваться повышенным спросом, - считают в ЛГТУ.



В Липецком педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в этом году приняли 6 255 заявлений от абитуриентов.



- Приемная комиссия университета отмечает повышение интереса абитуриентов к педагогическому образованию – на педобразование с двумя профилями подготовки подали заявление 2438 абитуриентов, что составляет почти 40% от общего числа заявлений. Это связано с тем, что в последние годы профессия учителя оказалось одной из немногих, которая гарантирует трудоустройство и стабильный доход. Самое большое количество заявлений поступило на профиль «иностранный язык» - 324 (5% от общего количества заявлений) на 35 бюджетных мест, «начальное и дошкольное образование» - 322 заявления на 20 мест (5%) «история и обществознание» - 268 заявлений на 12 мест (4%), «право и история» - 239 заявление на 9 мест (3,8). Самыми востребованными из непедагогических профилей оказались «социология управления» – 358 заявлений на 17 мест (5,7%), «лингвистика» – 312 заявлений на 12 бюджетных мест (4,9%). Наименьшее количество заявлений – 15 на 6 бюджетных мест – поступило на университетское направление «Народная художественная культура» профиль «Народный хор». Небольшое количество заявлений связано, прежде всего, со спецификой профиля. Профессиональное испытание – вокал - сразу исключало всех, кто мог бы подать документы «на всякий случай». Любой профиль подготовки, который предусматривает профессиональное испытание, ограничивает круг абитуриентов. Поступающие должны быть подготовлены не только по общеобразовательным программам, но и по творческим или спортивным направлениям, - сообщили в ЛГПУ. - Что касается прогнозов, то и в Министерстве просвещения РФ отмечают рост престижа профессии учителя и среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступающих в педагогические вузы. Мы надеемся, что и в последующие годы популярность педагогического образования будет только увеличиваться. Отметим, что интерес к лингвистике и филологическим направлениям в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского традиционно очень высок, и нет никаких предпосылок на его снижение.