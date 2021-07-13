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Свыше 100 человек задержаны после драки мигрантов в Москве

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#драка #мигранты

Полиция проверяет более 100 человек на причастность к массовой драке в столице, которая произошла между мигрантами у станции московского метро "Кузьминки" минувшей ночью.

11 июля в Химках два уроженца Киргизии получили ножевые ранения. Их товарищи захотели отомстить другим мигрантам и назначили встречу на 19:00 в Кузьминках.

Никаких разборок в указанное время не произошло. Зато агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в соседних районах. Уже в районе полуночи около станции метро "Кузьминки" разгорелась массовая драка. Конфликт в Кузьминках, который перерос в массовую драку мигрантов, возник между приезжими из Таджикистана и Киргизии, - передает РЕН ТВ.

Причем накануне массовой драки в Кузьминках в полицию поступил анонимный звонок с предупреждением об этом, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"12 июля около 19:44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — пояснил источник.

Неизвестный отказался назвать свое имя, но пояснил, что информацию он получил в WhatsApp, где его добавили в один из чатов, но вскоре удалили.

Но позже ночью драка все же состоялась. По словам источника в ГУ МВД Москвы, задержаны 102 выходца из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Всех обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.

Всего в потасовке участвовали примерно 180 человек. Сразу полиция задержала 94 участника драк за весь вечер, остальным удалось скрыться.

Два человека пострадали в результате потасовки, они госпитализированы с различными травмами.

Драка произошла на Зеленодольской улице.
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#драка #мигранты

Комментарии (1)

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андрей

сегодня, 14:07
москва гадюшник для всякого сброда кому не лень кучкуются паразиты
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