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53 минуты назад

Выборы в Госдуму за пять лет подорожали на 6,25 млрд рублей

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#выборы #Госдума
Организация выборов в Госдуму обойдется федеральному бюджету в 16,6 млрд рублей, за пять лет стоимость проведения голосования подорожала на 6,25 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. 

Уточнить, вырастут ли затраты, если будет принято решение о трехдневном голосовании из-за коронавируса, в ведомстве не смогли. 

Значительные средства на кампанию готовы потратить и сами ее участники. Раскрыть полную стоимость в партиях отказались, однако сообщили, что затраты в одном избирательном округе могут составить до 70 млн рублей. 

Без сбора подписей в парламентских выборах смогут принять участие 14 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия пенсионеров, Партия Роста, «Родина», «Гражданская платформа», «Зеленые», «Новые люди», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и КПСС. В большей части из них формирование списков уже началось или завершено. 

По мнению экспертов, в настоящее время больше шансов пройти в Госдуму имеют действующие парламентские силы. Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что у «Единой России» есть все шансы взять примерно 190 мандатов по округам, около 50% по спискам и обеспечить себе конституционное большинство. 
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#выборы #Госдума

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