Улицу Зегеля перекроют ночью

Ремонт улицы Зегеля начнется уже завтра, движение по улице перекроют этой ночью. Об этом сообщает администрации Липецка.



- Подрядчик ремонта завершает подготовительные работы и устанавливает дорожные знаки, информирующие о перекрытии. Водоналивные барьеры, преграждающие въезд на улицу, установят в районе примыкания Зегеля к улице Гагарина, а также у кольцевой развязки на пересечении с площадью Плеханова. Объезд возможен по улицам Гагарина и Плеханова. Подъезд к домам организован через улицы Угловую, Желябова, Липовскую, Семашко и Верхнюю Логовую, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Пассажирский транспорт во время ремонта будет ходить по улице Плеханова с сохранением всех расположенных на ней остановок:



- маршрут №36 в сторону гипермаркета «Аршин» будет следовать так: «Ж/д вокзал – ул. Гагарина - пл. Героев – ул. Плеханова – пл. Соборная (мимо ЦУМа) - Петровский проезд – пл. Революции – ул. Советская – пл. Победы – далее по утвержденной схеме». В сторону ж/д вокзала – «п.Сырский Рудник – пр. Победы – пл. Революции – пл.Театральная – ул. Плеханова – пл. Героев – …»;



- автобусы №№306, 322, 325 и 359 пойдут с улицы Гагарина до площади Театральной через Плеханова, аналогично – в обратном направлении;



- маршрут № 345 будет работать по схеме: «…- ул. Гагарина - ул. Ленина - пл. Соборная (мимо ЦУМа) – ул. Плеханова – пл. Героев -…»;



- маршрут №300 будет следовать через улицы Студеновская и Гагарина, не заезжая на улицу Плеханова.



Движение на улице Зегеля планировали ограничить в ночь с 23 на 24 апреля, однако из-за погоды подрядная организация решила отложить перекрытие. При этом, по словам представителя подрядной организации, перенос не скажется на сроках – ремонт улицы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершат уже летом.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



