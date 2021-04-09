Лебедянец украл две 10-литровые банки самогона, но одну разбил

За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением жилища». Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.





Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области



В Лебедянском районе у 54-летнего мужчины из дома дома украли две 10-литровые банки самогона. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, похищенное мужчина оценил в 3000 рублей.Полицейские установили и задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний местный житель.- Подозреваемый помогал по хозяйству своему знакомому и знал об имеющихся запасах самогона, - отметили в пресс-службе. - Мужчина дождался, когда хозяина не будет дома, выбил плечом дверь, проник в дом и взял одну банку с самогоном. Однако по пути он не удержал равновесия и разбил банку. Тогда он вернулся за второй.