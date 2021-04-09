Происшествия

сегодня, 12:46

Лебедянец украл две 10-литровые банки самогона, но одну разбил

13 670
#кража
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Лебедянец украл две 10-литровые банки самогона, но одну разбил

За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы

В Лебедянском районе у 54-летнего мужчины из дома дома украли две 10-литровые банки самогона. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, похищенное мужчина оценил в 3000 рублей.

Полицейские установили и задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний местный житель.

- Подозреваемый помогал по хозяйству своему знакомому и знал об имеющихся запасах самогона, - отметили в пресс-службе. - Мужчина дождался, когда хозяина не будет дома, выбил плечом дверь, проник в дом и взял одну банку с самогоном. Однако по пути он не удержал равновесия и разбил банку. Тогда он вернулся за второй.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением жилища». Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
13 670
#кража
2

Комментарии (13)

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60+

7 минут назад
Вы шо ахренели ! Наказать надо самогонщика а не любителя выпить . Самогонщик использовал рабский труд и расплачивался самогоном .
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Знайка

8 минут назад
Незнайка, ты прав..... Давайте обсудим эскалацию в Донбасе, и вражеские войска НАТО у границ нашей Родины!!!
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(((

14 минут назад
это не контрафакт без акциза???
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)))

16 минут назад
А за самогон тоже срок дают?
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Гоша

41 минуту назад
Раньше бы заявлять побоялся. А сейчас красота- гони-нехочу.
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Незнайка

47 минут назад
Больше писать и обсуждать нечего. Других дел и событий у нас нет и быть не может.
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Николай

55 минут назад
Разбить? Пол-литра!? Вдребезги? Да я тебя! (кинофильм Операция «Ы»)
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Вл@димир

55 минут назад
Вот растяпа! 10 литров "сэма"... Да за такое, ему пустую банку на голову одеть нужно! По-любому, он перед тем, как ее кокнуть, прилично отхлебнул из нее.
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Родитель

55 минут назад
Одну разбил вторую выпил шесть лет вспоминать
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как коммуняки пытали русский народ

сегодня, 13:06
За одно это надо давать пожизненное ! Кощунец как-то ! разбить банку с самогоном ! на святое покусился !
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