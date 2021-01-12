На мосту через Каменный лог этой ночью спасли мужчину

Сегодня ночью в Липецке медики «Скорой помощи» спасли мужчину, пытавшегося пытавшегося свести с счёты с жизнью.

Как рассказал GOROD48 руководитель Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский, случай произошёл около полуночи. Медиков вызвали родственники мужчины, узнавшие о его намерениях.



- Сегодня наши сотрудники, действительно, спасли человека, пытавшегося свести счёты с жизнью, - отметил Александр Игнатовский.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ночью на мост выезжали и полицейские.



- Сотрудники ППС помогли медикам «Скорой помощи» транспортировать мужчину, находившегося в кризисной ситуации, к лечебному учреждению для оказания специализированной медицинской помощи, - рассказали GOROD48 в пресс-службе управления МВД. – Мужчина был достаточно крупного телосложения, и медики боялись, что у них не хватит сил с ним справиться. Врачей вызвали родственники. Когда подъехали полицейские, мужчину уже спасли от необдуманного поступка – он сидел на тротуаре.



