Происшествия

58 минут назад

На мосту через Каменный лог этой ночью спасли мужчину

14 2004
#мост #Скорая помощь
На мосту через Каменный лог этой ночью спасли мужчину

Сегодня ночью в Липецке медики «Скорой помощи» спасли мужчину, пытавшегося пытавшегося свести с счёты с жизнью.

Как рассказал GOROD48 руководитель Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский, случай произошёл около полуночи. Медиков вызвали родственники мужчины, узнавшие о его намерениях.

- Сегодня наши сотрудники, действительно, спасли человека, пытавшегося свести счёты с жизнью, - отметил Александр Игнатовский.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ночью на мост выезжали и полицейские.

- Сотрудники ППС помогли медикам «Скорой помощи» транспортировать мужчину, находившегося в кризисной ситуации, к лечебному учреждению для оказания специализированной медицинской помощи, - рассказали GOROD48 в пресс-службе управления МВД. – Мужчина был достаточно крупного телосложения, и медики боялись, что у них не хватит сил с ним справиться. Врачей вызвали родственники. Когда подъехали полицейские, мужчину уже спасли от необдуманного поступка – он сидел на тротуаре.

14 2004
#мост #Скорая помощь

Комментарии (14)

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алиса

6 минут назад
Кот Базилио, согласна с вами ,но эти работы оплачиваются по минимуму 10-12 тысяч как на них прожить еще и поделят на два три раза вот и выживи с семьей
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Медик

7 минут назад
Плеханово куда ещё то
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Алексей

15 минут назад
Animal planet., НЕ СУДИ, ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ!
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Кот Базилио

18 минут назад
алиса, работы нет? Грузчик, укладчик, охранник, да хоть уборщик. Стыдного тут нет. Стыдно мужику на диване лежать!
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Animal planet.

21 минуту назад
Полиция как всегда,приезжает когда все уже спасены,ну или не спасены,или уже пойманы.
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алиса

23 минуты назад
а что вы хотели,без работы и без денег,как кормить семью,толи еще будет,скорейшего выздоровления мужчине
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дед

24 минуты назад
Коренная липчанка, Я тоже коренной липчанин,потому,что питаюсь КОРЕНЬями.В данный момент бомж.Живу под этим самым мостом и греюсь у 200 литровой бочки,как мои коллеги из бруклина и очень доволен,что все демократично и либерально.
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Либерман

25 минут назад
Это попытка суицида, а значит наверняка психушка
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Мизантроп

30 минут назад
Зажролись, люди перестали ценить жизнь данную им матерьми!
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Animal planet.

30 минут назад
Коренная липчанка, пусть собаку из приюта возьмёт. Самое верное средство от всех депрессий.
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