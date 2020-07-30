Происшествия

вчера, 23:06

Два «ВАЗа» столкнулись в лобовую на улице Гагарина

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#Авария #ДТП
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Два «ВАЗа» столкнулись в лобовую на улице Гагарина

В аварии пострадали оба водителя.

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Вечером 29 июля в Липецке на улице Гагарина у дома №159 столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2108».

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Судя по записи камеры наблюдения, водитель «восьмерки» выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.

В столкновении пострадали оба водителя. Мужчины госпитализированы.

Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы и проезжавшие мимо места аварии сотрудники ППС.

Неподалеку от места этой аварии ночью 24 июля  врезался в столб автомобиль «Субару-Импреза». В ДТП погибли 19-летний водитель автомобиля и его 15-летний пассажир.

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#Авария #ДТП
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Комментарии (7)

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Бобровая струя

48 минут назад
один к любовнице спешил, другой от любовницы
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Водила

49 минут назад
Каждый день трупы в дтп ,а выжившим муки и страдания в больницах,не пора ли понять что жизнь одна и куда вы спешите придурки
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Кузьмич

54 минуты назад
Задолбали эти сопли за рулём
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Бобровая струя

вчера, 23:30
весело... куда спешили?
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Свидетель иеговы и сие ДТП

вчера, 23:28
я в этот момент на остановке стоял, смотрю летит тазовоз на встречку и оп груда железа. Догонялся гонщик, на 9 их отвезли, депсов хрен дождались, через час прилетели, огромное спасибо сотрудникам на бобике и движуху регулировали хотя это работа гаишников ну тазовоз получил свой урок
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Барханный котик

вчера, 23:26
давно я таких дтп не видел
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Приор чёткий таз

вчера, 23:25
Минус две помойки.
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