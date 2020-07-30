Два «ВАЗа» столкнулись в лобовую на улице Гагарина

В аварии пострадали оба водителя.

Вечером 29 июля в Липецке на улице Гагарина у дома №159 столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2108».Судя по записи камеры наблюдения, водитель «восьмерки» выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.

В столкновении пострадали оба водителя. Мужчины госпитализированы.

Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы и проезжавшие мимо места аварии сотрудники ППС.

Неподалеку от места этой аварии ночью 24 июля врезался в столб автомобиль «Субару-Импреза» . В ДТП погибли 19-летний водитель автомобиля и его 15-летний пассажир.

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