вчера, 23:06
Два «ВАЗа» столкнулись в лобовую на улице Гагарина
В аварии пострадали оба водителя.
Судя по записи камеры наблюдения, водитель «восьмерки» выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.
В столкновении пострадали оба водителя. Мужчины госпитализированы.
Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы и проезжавшие мимо места аварии сотрудники ППС.
Неподалеку от места этой аварии ночью 24 июля врезался в столб автомобиль «Субару-Импреза». В ДТП погибли 19-летний водитель автомобиля и его 15-летний пассажир.
Бобровая струя
Водила
Кузьмич
Бобровая струя
Свидетель иеговы и сие ДТП
Барханный котик
Приор чёткий таз