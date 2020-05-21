Липецкие археологи нашли на строительной площадке разрушенный культурный слой

Липецкие археологи обратились в управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области и прокуратуру Правобережного района с требованием разобраться в законности строительных работ между домами № 65 и 73 по улице Студёновской. Ученые обнаружили на стройплощадке черепки гончарной керамики XVIII-XIX веков.



- Рабочие заявили, что возводят магазин. Но я не уверен, что проведена государственная историко-культурная экспертиза участка перед началом строительства. Разрешительную документация на строительство нам не предоставили. Паспорт строительства отсутствует. На территорию площадки нас не пустили. Объект обнесен ограждением, - заявил GOROD48 председатель ЛРНОО «Археологические исследования» Роман Смольянинов.Археологи отметили большой масштаб строительных работ. На месте будущего здания вырыт котлован, залит фундамент. В распоряжении бригады тяжелая техника - бульдозер и кран.Ученые заявляют, доподлинно выяснить, что именно уничтожили строители теперь невозможно. Для липецких археологов терраса реки Воронеж, к которой относится все окрестности Сокола, – культовое место. Именно там археологи неоднократно делали сенсационные находки. Например, в 2016 году ученые совершенно случайно наткнулись на сарматский могильник. Обращают внимание археологи еще на один важный нюанс. Все строительные мероприятия должны начинаться после экспертных работ археологов. Таковы требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».Как стало известно GOROD48, специалисты управления по охране объектов культурного наследия и Государственной дирекция культурного наследия Липецкой области начали проверку деятельности строителей. Но на территорию возводимого объект их вновь не пустили. Представители строительной компании заявили, что у них нет ключей от ворот забора.