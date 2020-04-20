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Мировые суды запретили трем храмам елецкой епархии проводить публичные богослужения на Пасху
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В пятницу сотрудники областного управления Роспотребнадзора увидели в них прихожан.
В пятницу, 17 апреля, у православных верующих - Страстную, сотрудники областного управления Роспотребнадзора в ходе рейдов по Ельцу обнаружили три открытых для прихожан храма. В этот же день соответствующие протоколы об административном правонарушении были направлены в мировые суды. По решению Фемиды они были закрыты для публичных богослужений.
- Еще 12 апреля руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Владимир Бондарев издал предписание о приостановке с 13 апреля и до особого распоряжения посещения храмов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано для священников, а так же лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн-трансляций. Однако в трех храмах Ельца это предписание проигнорировали. Храмы пришлось закрывать судам, - сообщил GOROD48 заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Сергей Ушаков.
Напомним, что епископ Елецкий и Лебедянский Максим не с первого раза внял мирским властям о запрете публичных богослужений на время эпидемии COVID-19. Однако 15 апреля глава Ельца Евгений Боровских сообщил GOROD48, что Владыка Максим заверил его, что не будет нарушать предписания Роспотребнадзора. Кстати, на сайте Елецкой епархии до сих пор документа об ограничении посещения прихожанами приходов и монастырей.
- Еще 12 апреля руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Владимир Бондарев издал предписание о приостановке с 13 апреля и до особого распоряжения посещения храмов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано для священников, а так же лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн-трансляций. Однако в трех храмах Ельца это предписание проигнорировали. Храмы пришлось закрывать судам, - сообщил GOROD48 заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Сергей Ушаков.
Напомним, что епископ Елецкий и Лебедянский Максим не с первого раза внял мирским властям о запрете публичных богослужений на время эпидемии COVID-19. Однако 15 апреля глава Ельца Евгений Боровских сообщил GOROD48, что Владыка Максим заверил его, что не будет нарушать предписания Роспотребнадзора. Кстати, на сайте Елецкой епархии до сих пор документа об ограничении посещения прихожанами приходов и монастырей.
18 1272
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