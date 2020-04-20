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Мировые суды запретили трем храмам елецкой епархии проводить публичные богослужения на Пасху

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#коронавирус #Пасха
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Мировые суды запретили трем храмам елецкой епархии проводить публичные богослужения на Пасху

В пятницу сотрудники областного управления Роспотребнадзора увидели в них прихожан.

В пятницу, 17 апреля, у православных верующих - Страстную, сотрудники областного управления Роспотребнадзора в ходе рейдов по Ельцу обнаружили три открытых для прихожан храма. В этот же день соответствующие протоколы об административном правонарушении были направлены в мировые суды. По решению Фемиды они были закрыты для публичных богослужений.

- Еще 12 апреля руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Владимир Бондарев издал предписание о приостановке с 13 апреля и до особого распоряжения посещения храмов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано для священников, а так же лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн-трансляций. Однако в трех храмах Ельца это предписание проигнорировали. Храмы пришлось закрывать судам, - сообщил GOROD48 заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Сергей Ушаков.

Напомним, что епископ Елецкий и Лебедянский Максим не с первого раза внял мирским властям о запрете публичных богослужений на время эпидемии COVID-19. Однако 15 апреля глава Ельца Евгений Боровских сообщил GOROD48, что Владыка Максим заверил его, что не будет нарушать предписания Роспотребнадзора. Кстати, на сайте Елецкой епархии до сих пор документа об ограничении посещения прихожанами приходов и монастырей.
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#коронавирус #Пасха
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Комментарии (18)

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Игорь

9 минут назад
Не могут они запретить, порекомендовать, да, не более.
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Викторм

13 минут назад
Кирие элейсон! На Неделина есть церковь?! Где, когда?
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Все эти батюшки кроме Арсения

16 минут назад
И Максима. Многодетные отцы. У них есть семьи. Они тоже хотят есть...
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Липчанка 2

22 минуты назад
Полностью согласна с теми, кто считает, что храмы должны быть открыты. Боишься - сиди дома. В чем проблема? Смотрели Пасхальное богослужение ночью, трансляцию из собора. Камера захватила толпу народа, хотя очень старались показывать исключительно священство. Получается, для своих служба была? Один обман кругом. Народ взорвется скоро.
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Атеист

24 минуты назад
Если обратиться к истории, то у церквей есть все возможности для сопротивления подобным решениям. Их не используют, значит все устраивает.
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весёлый

34 минуты назад
Сколько в Липецке сект и чем они занимаются ,в каких помещениях они находятся
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Гость

37 минут назад
Рассадник COVID-19
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Ленин

38 минут назад
Лукашенко в Храме пиарился без маски
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товарищ

42 минуты назад
Это же не законно. Церковь вне политики. Получается чинушам все можно , и воровать , и запрещать людям верить ,жить , дышать. Только когда они разрешат. БЕСПРЕДЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СМИ

45 минут назад
Значит парихмахерские, салоны красоты, ломбард можно открывать? А в Саратове показали по ТВ не смотря на запрет местных чиновников службы шли соблюдая все меры осторожность, правда не вовсех храмах.
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