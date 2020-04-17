Полицейские разыскивают подозревамого в причинении тяжких телесных повреждений

Летом прошлого года в Липецке на улице Зои Космодемьянской 36-летнему мужчине нанесли тяжкие телесные повреждения. Полицейские просят помощи в розыске подозреваемого.

«По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается мужчина, на вид 25-35 лет, славянской внешности худощавого телосложения, волосы русые», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, либо об обстоятельствах происшествия, полиция просит звонить по телефонам: 259-152 и 259-195, конфиденциальность гарантируется.

