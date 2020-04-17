48 минут назад
Полицейские разыскивают подозревамого в причинении тяжких телесных повреждений
Летом прошлого года в Липецке на улице Зои Космодемьянской 36-летнему мужчине нанесли тяжкие телесные повреждения. Полицейские просят помощи в розыске подозреваемого.
Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, либо об обстоятельствах происшествия, полиция просит звонить по телефонам: 259-152 и 259-195, конфиденциальность гарантируется.
BLOOD_JO
А типа
Корону
111
"славянской внешности"?
вирус
Инквизитор