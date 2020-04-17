Происшествия

48 минут назад

Полицейские разыскивают подозревамого в причинении тяжких телесных повреждений

7 1313
#розыск
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Полицейские разыскивают подозревамого в причинении тяжких телесных повреждений

Летом прошлого года в Липецке на улице Зои Космодемьянской 36-летнему мужчине нанесли тяжкие телесные повреждения. Полицейские просят помощи в розыске подозреваемого.

«По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается мужчина, на вид 25-35 лет, славянской внешности худощавого телосложения, волосы русые», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, либо об обстоятельствах происшествия, полиция просит звонить по телефонам: 259-152 и 259-195, конфиденциальность гарантируется. 
7 1313
#розыск
1

Комментарии (7)

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BLOOD_JO

2 минуты назад
НА ДЕДЮШКО ПОХОЖ, НА АКТЁРА, КОТОРЫЙ ПОГИБ.
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А типа

3 минуты назад
До сих пор сами искали?
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Корону

10 минут назад
Ему в анус
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111

17 минут назад
урод надеюсь его уже нет
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"славянской внешности"?

27 минут назад
А кто-нибудь знает, как выглядят настоящие славяне?
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вирус

36 минут назад
ево уже закопали
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Инквизитор

39 минут назад
Жалко ,что не ментам , никто не позвонил бы.
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