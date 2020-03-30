Общество

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Волонтеры, помогающие липчанам в самоизоляции, вторую неделю работают на износ

37 2475
#коронавирус #сидимдома #волонтеры
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Волонтеры, помогающие липчанам в самоизоляции, вторую неделю работают на износ

В Липецке действуют две группы волонтеров, помогающие пенсионерам во время добровольного карантина


Волонтеры «молодежки» ОНФ

Уже неделю, без выходных, трудятся волонтеры молодежного «крыла» регионального отделения ОНФ. При федеральном ОНФ создан колл-центр, в который поступают заявки от пенсионеров, маломобильных граждан, инвалидов находящихся на добровольном карантине по коронавирусу, на оказание помощи.

Утро для волонтеров Евгения Лапина и Марии Барабаш началось с выгула пуделя Арчи, пёсика 75-летнего Александра Комарова. Помогать старику некому, его родственники живут далеко. Пенсионер увидел объявление с номером московского колл-центра ОНФ, позвонил, попросил о помощи. Его заявку перенаправили в Липецк.

- Когда человек звонит на номер колл-центра (8-800-200-34-11), заявке присваивается номер, который знают только волонтеры и человек, нуждающийся в помощи. Этот номер используется в качестве пароля, - рассказывает координатор липецкой «Молодёжки ОНФ» Алина Теперик.

Так и пенсионер Александр Комаров, обменявшись паролями с волонтерами, попросил их раз в несколько дней ходить за продуктами. Но выгуливать его пуделя надо каждый день.

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Арчи уже привык к молодым людям, и радостно встречает их лаем. Пока Маша Барабаш гуляла с Арчи, Евгений сбегал в магазин, где купил для дяди Саши продукты по списку.

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Волонтеры работают в масках и перчатках, общаются с людьми на расстоянии не менее 2-х метров. Этого расстояния хватает, чтобы передать деньги, список необходимого, и продукты безопасно.

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- Бывает и так, что мы покупаем продукты, приняв заявку по телефону, потом человек при передаче продуктов либо передает наличность, либо переводить кому-то из нас на счет. У нас есть свой небольшой фонд, 10 тысяч рублей, которого достаточно для покупки продуктов, а деньги эти возвратные, так что мы не опасаемся ни за что.

Александр Комаров получил продукты, сдачу, своего Арчи, поблагодарил волонтеров и принялся отбывать самокарантин.

Волонтеры же спешили на утреннюю летучку. Штаб волонтеров разместился в Управлении молодежной политики, на улице Первомайской. Это же управление предоставило добровольцам транспорт.

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Утренняя летучка проходит не просто бодро, а в сумасшедшем темпе. То и дело звонки, передача заявок из колл-центра, перезвон нуждающимся в помощи, уточнение списков продуктов. По словам ребят, заявки разные, и рядовые, и не очень. Так одна бабушка просит только определенные продукты, которые покупает на Центральном рынке строго у двух определенных продавцов. Точнее покупала, теперь на рынок ходят волонтеры, пенсионерка «рулит» поисками этих людей удаленно, через телефон. Помощь просят не только пожилые люди из групп риска и инвалиды, но и, например, люди с травмами. Так у одной женщины, далеко не пожилой, перелом ноги. Она живет с мамой -лежачим инвалидом, и теперь они обе под опекой волонтеров. С животными просят погулять не редко. Сейчас под опекой волонтеров «Молодежки ОНФ» не только пудель Арчи, но и терьер по кличке Эдик.

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Волонтеры, а это в основном молодые люди, признаются что устают, но понимают, как важна их работа. Добровольцы требуются еще и еще, и желательно со своим транспортом. Присоединиться к волонтерам можно через сайт мывместе2020.рф. Сегодня утром к волонтерам присоединилась липчанка Элла Юрикова. Она на вынужденном карантине, эту неделю не работает, и на своем автомобиле с утра пораньше отправилась выполнять заявки липчан, находящихся на добровольном карантине.

Волонтеры-единороссы

Другой такой штаб действует при региональном отделении партии «Единая Россия». Журналисты GOROD48 не то, чтобы имеют какие-то политические предпочтения, просто мы не обнаружили на ресурсах других политических партий информации о действующих в их отделениях волонтерах. Не исключено, что такие есть, и честь им и хвала за их бескорыстный и нужный труд.

К единороссам мы нагрянули спонтанно. И не вовремя, так как в офисе партии начиналась видеоконференция с Москвой, и прибежал (буквально прибежал!) новоиспеченный руководитель региональных «медведей» Игорь Артамонов. В медицинской маске и предупреждая на ходу, чтобы не было никаких рукопожатий. В соседней же комнате царил тот же ажиотаж, что и в волонтерском штабе ОНФ. Только волонтеров здесь меньше. Да и работает волонтерский центр «Единой России» всего несколько днгей. Но как только был опубликован телефон волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса (8-909-223-69-48), и сюда посыпались звонки.

Мобильную группу волонтеров журналисты не застали, так как она находилась уже в пути. Девушка и парень практически беспрерывно принимали заявки.

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- Морковка? Так… Молоко? Что еще? Лук какой, зеленый или репчатый? – Сотрудник штаба принимает заявки самоизолировавшихся липчан.

Тут же заявки из импровизированного колл-центра на Зегеля,1 поступают мобильным группам. Одна из них сообщает, что пока не выполнила до конца просьбу жителя улицы Жуковского, в ближайшей аптеке нет парацетамола. Ищут, находят и тут же переезжают в противоположную сторону города – на улицу Крылова. Там пенсионерке нужны продукты.

В плане безопасности волонтеры при «ЕР» действуют также как в ОНФ – обязательные маски, обязательные перчатки, расстояние при общении – 2 метра.

В «Единой России» сообщают, что сейчас помогают маломобильным гражданам и липчанам в возрасте 65+. Волонтеры «ЕР», это молодежь из «Молодой Гвардии», «Волонтеры Победы» и студенты медицинского колледжа. Но и здесь ждут всех желающих помогать нуждающимся землякам.

37 2475
#коронавирус #сидимдома #волонтеры
4

Комментарии (37)

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ИК-3

6 минут назад
Если в зоне хоть один заболеет, писда всему лагерю.
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Добряк

10 минут назад
Соседи показывают свою истинную суть. Во время коронавируса каждый сам за себя.
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хипстер

13 минут назад
Все соседи сволочи последние. Все знают кто рядом живет и так по скотски относятся друг другу. Могли бы и за продуктами и с собаками гулять
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fed

14 минут назад
Милосердие, поэтому и коронавирус послан.
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Зритель

22 минуты назад
По бабушкам ходят в масках, в штабе - без масок. Заболеет хотя бы один из штаба - хороший источник распространения по старикам получиться пусть даже обычный грипп..
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Липчанка

23 минуты назад
Мальчики и девочки! Спасибо., вам конечно за доброту душевную и помощь! Но не забывайте о своей безопасности. Ведь переболев этой заразой, у человека могут быть осложнения одышка на всю оставшуюся жизнь. Это так говорят китайские врачи.
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Арчи

27 минут назад
Как бы не заразили пенсионеров эти показушные волонтеры.
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Милосердие

28 минут назад
В комментариях одна злость и гадость, нам надо быть добрее друг к другу и стараться помочь тем, кто нуждается в помощи.
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Сталкер

29 минут назад
Вы плять, придурки чего Творите? У врачей нет защиты.. Какие у черту эти придурки.. Вы хотите чтоб заразились все?! Я бы вам минус один.. Мрази
ответить

Сталкер

29 минут назад
Вы плять, придурки чего Творите? У врачей нет защиты.. Какие у черту эти придурки.. Вы хотите чтоб заразились все?! Я бы вам минус один.. Мрази
ответить
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