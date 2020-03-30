Происшествия

58 минут назад

Три кражи продуктов питания раскрыли полицейские

6 482
#кража
Три кражи продуктов питания раскрыли полицейские

Дважды жители Липецка отправлялись на преступный промысел в Грязинский район.

26 марта в Грязях из торгового зала сетевого магазина по улице Луначарского мужчина украл продукты питания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Липецкой области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - неработающего 39-летнего жителя Липецка.

Кража продуктов питания была совершена 19 марта в селе Казинка Грязинского района из торгового зала сетевого магазина. Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий 24-летний житель Липецка.

27 марта в Липецке из торгового зала сетевого магазина по улице Циолковского украли конфеты. На следующий день оперативники установили подозреваемую в совершении преступления - неработающую ранее судимую за кражу 20-летнюю жительницу областного центра.

По всем эпизодам преступлений возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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#кража

Комментарии (6)

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Перри Мейсон

7 минут назад
ахаха, вы только обещаете))))
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Косой

12 минут назад
20 лет но уже "бывалий"
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ахаха

15 минут назад
Перри Мейсон, тебя набальзамировать и мух отпугивать
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Перри Мейсон

19 минут назад
Надо "по законам военного времени"...
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Докатились !!!

24 минуты назад
А вы думали кто то будет с жиру беситься,а кто то с голоду умирать !
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Леха

32 минуты назад
То ли ещё будет...
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