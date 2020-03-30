Три кражи продуктов питания раскрыли полицейские

Дважды жители Липецка отправлялись на преступный промысел в Грязинский район.

26 марта в Грязях из торгового зала сетевого магазина по улице Луначарского мужчина украл продукты питания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Липецкой области.



Сотрудники уголовного розыска в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - неработающего 39-летнего жителя Липецка.



Кража продуктов питания была совершена 19 марта в селе Казинка Грязинского района из торгового зала сетевого магазина. Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий 24-летний житель Липецка.



27 марта в Липецке из торгового зала сетевого магазина по улице Циолковского украли конфеты. На следующий день оперативники установили подозреваемую в совершении преступления - неработающую ранее судимую за кражу 20-летнюю жительницу областного центра.



По всем эпизодам преступлений возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.