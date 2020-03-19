Общество

сегодня, 15:21

Полицейские начинают операцию «Мотоциклист»

27 985
#мотоциклисты
1
Полицейские начинают операцию «Мотоциклист»

Особое внимание автоинспекторы уделят молодым водителям.

В Липецке начинается профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение автоаварий с участием мотоциклистов.

- В течение трех дней с 20 по 22 марта сотрудники Госавтоинспекции будут уделять повышенное внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих мототранспортом. Основная задача дорожных полицейских – профилактика ДТП с участием водителей, управляющих мототехникой в состоянии опьянения, без мотошлемов, с нарушением правил регистрации, не имеющими права управления, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Особое внимание автоинспекторы обратят на места массового сбора молодежи – скверы, парки, набережные, центры культуры и отдыха.

27 985
#мотоциклисты
1

Комментарии (27)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Инквизитор

1 минуту назад
Миротворец, так в Грязях уже открыл счёт, посмотри новости, пораньше.
ответить

Берия

2 минуты назад
Кто кому будет уделять внимание, если гаишников с дорог большую часть убрали, одно управление осталось .
ответить

Боже

2 минуты назад
Так норм то что в эти дни холод и никто не будет ездить?)
ответить

пердуны раскудахтались

15 минут назад
молодой тупняк, ..погони не будет.во дворе между лавочками проехал и ищи ветра в поле.это не консерва для старперов))ха ха
ответить

консервы вне конкуренции

19 минут назад
Миротворец, ..да уж конесервы не переплюнуть никому ))
ответить

?

19 минут назад
А почему они не ушли на карантин?
ответить

Миротворец

21 минуту назад
Начинаем отчет ,,,,,, в том году 14 ! Посмотрим что этот год на принесет
ответить

молодой тупняк

26 минут назад
Гоблин, Почему не сделают нечего с этими дебилами?! Сделают и ещё как, той же самой погоней, почти как в крутом боевике, только вот жертвы не в кино будут, а если запретить за ними гоняться, то на мотоциклах запрещённые вещества начнут перевозить все кому не лень, кончились те времена когда можно было без прав ездить.
ответить

Ыыы

27 минут назад
Полицаи на тазах их не догонят
ответить

Ваш

28 минут назад
Проституток надо отмачивать в ванне с раствором хлорки по часу каждую вот и кирдык коронавирусу.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично
#Приставы #УФССП #долги
26
Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично

сегодня, 14:19

Общество
Мэр Ельца отказался от личного приема граждан
#коронавирус
44
Мэр Ельца отказался от личного приема граждан

сегодня, 14:00

Общество
Липецкой инфекционной больнице вручили сертификат на миллион рублей
#коронавирус
14
Липецкой инфекционной больнице вручили сертификат на миллион рублей

сегодня, 13:59

Общество
Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ
#ВИЧ
17
Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ

сегодня, 13:34

Общество
Председатель департамента образования объяснила, как будут учиться школьники до 12 апреля
#карантин #коронавирус
24
Председатель департамента образования объяснила, как будут учиться школьники до 12 апреля

сегодня, 12:26

Общество
Суды Липецкой области ушли на карантин
#суды #коронавирус
21
Суды Липецкой области ушли на карантин

сегодня, 12:02

Общество