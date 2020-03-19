Полицейские начинают операцию «Мотоциклист»

Особое внимание автоинспекторы уделят молодым водителям.

В Липецке начинается профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение автоаварий с участием мотоциклистов.- В течение трех дней с 20 по 22 марта сотрудники Госавтоинспекции будут уделять повышенное внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих мототранспортом. Основная задача дорожных полицейских – профилактика ДТП с участием водителей, управляющих мототехникой в состоянии опьянения, без мотошлемов, с нарушением правил регистрации, не имеющими права управления, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Особое внимание автоинспекторы обратят на места массового сбора молодежи – скверы, парки, набережные, центры культуры и отдыха.