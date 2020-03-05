Безработный выплачивал алименты на детей, но бывшая жена заявила: «Мало!»

Долг мужчины таким образом превысил 1 миллион рублей.

Житель Краснинского района по решению суда будет вынужден провести 100 часов на общественных работах за неуплату алиментов. При этом в службе судебных приставов по Липецкой области пояснили, что в перспективе мужчину может ждать и уголовная ответственность.

Из сообщения пресс-службы УФССП по Липецкой области ясно, что отец несовершеннолетних детей выплачивал алименты, но в недостаточном объеме. Мужчина ежемесячно перечислял 3 тысячи рублей и считал, что этого достаточно. При этом сам он числится безработным, не имеет постоянного источника доходов и имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание.

В случае с выплатой алиментов безработными по закону РФ есть два пути: либо добровольное соглашение между супругами с определением минимального ежемесячного платежа, либо – начисление алиментов, исходя из среднемесячной зарплаты по региону или стране. Мужчине насчитали выплат на 15 тысяч рублей каждый месяц, исходя из средней зарплаты по РФ. Платить такие деньги он не мог, и в результате образовался долг в размере 1 миллиона рублей, после чего к делу подключились судебные приставы.

- Мировой судья, внимательно ознакомившись со всеми материалами дела, расценила ежемесячный платеж в сумме 3 тыс. рублей как способ уклонения от уголовной ответственности, а не как надлежащее исполнение своих обязанностей по содержанию детей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области.

Теперь мужчине придётся отработать 100 часов на благо общества, что не избавил его ни от долгов, ни от обязанности дальнейших выплат алиментов.

- Следующим шагом, в случае продолжения подобного поведения должником, будет привлечение к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ, - отмечают пристав.

Упомянутая статья предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

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