сегодня, 14:49
Во время драки в ночном заведении у липчанина пропали 20 000 рублей
Оперативники уголовного розыска задержали подозревамого в ограблении 39-летнего липчанина. На мужчину напали в ночном заведении. Задержанному 21 год, он уже имеет судимость.
О причастности 21-летнего задержанного к грабежу свидетельствует и записи камер наблюдения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ему
Родина
Азат
Джонни деп
Эх
месье Верду
Я
Rtg