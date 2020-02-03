Во время драки в ночном заведении у липчанина пропали 20 000 рублей

Оперативники уголовного розыска задержали подозревамого в ограблении 39-летнего липчанина. На мужчину напали в ночном заведении. Задержанному 21 год, он уже имеет судимость.

«Предварительно установлено, что 21 января в одном из ночных заведений областного центра произошел конфликт между посетителями, в результате которого 39-летней липчанин госпитализирован. Пострадавший пояснил, что во время драки с незнакомым молодым человеком у него похищены 20 000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



О причастности 21-летнего задержанного к грабежу свидетельствует и записи камер наблюдения.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

