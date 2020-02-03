Происшествия

сегодня, 14:49

Во время драки в ночном заведении у липчанина пропали 20 000 рублей

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#драка
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Во время драки в ночном заведении у липчанина пропали 20 000 рублей

Оперативники уголовного розыска задержали подозревамого в ограблении 39-летнего липчанина. На мужчину напали в ночном заведении. Задержанному 21 год, он уже имеет судимость.

«Предварительно установлено, что 21 января в одном из ночных заведений областного центра произошел конфликт между посетителями, в результате которого 39-летней липчанин госпитализирован. Пострадавший пояснил, что во время  драки с незнакомым молодым человеком у него похищены 20 000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

О причастности  21-летнего задержанного к грабежу свидетельствует и записи камер наблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
8 1474
#драка
1

Комментарии (8)

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Ему

3 минуты назад
главное откосить от армии !
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Родина

11 минут назад
Не должно быть никаких "ночных заведений" - только "дневные заведения", в крайнем случае "продленные". При Перуне такого безобразия не было.
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Азат

25 минут назад
Ага. Выйти к мэрии с плакатом - беспорядок. Подраться в пивнухе - норма.
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Джонни деп

25 минут назад
39 летнего мальчика обидел 21 летний пацан... Что не понятного??
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Эх

31 минуту назад
Опять молодую попку расточат в местах не столь отдаленных
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месье Верду

сегодня, 15:36
Ну, это от человека самого зависит — выбирать ли эту жизнь вечную, или же, встретив тяжёлые пробелы на своём жизненном пути, обменять её на страдания и месть, лишённое благодати и света, а именно — Ад!
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Я

сегодня, 15:33
Вы бы как-нибудь с возрастом подозреваемого определились бы. то ему 39, то 21. Или подозревают и задержали разных ?
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Rtg

сегодня, 15:30
Мегаполис?!
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