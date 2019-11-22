Несколько улиц города обработают против гололеда после двух прорывов на водопроводе

Сегодня утром Липецке произошли две утечки на водопроводах. Как сообщает пресс-служба АО "ЛГЭК", первая из них случилась на проспекте Победы,21. Для проведения ремонта приостановлена подача холодной воды потребителям по нескольким адресам: проспект Победы,5, 5а, 7, 11, 21, 19А, 25, 27, улица Мичурина, (32 - 42 чётная сторона). Подвоз воды организован к дому №11 по проспекту Победы и на улицу Неделина к домам №№57, 59. В связи с тем, что вода вытекла на проезжую часть улицы Мичурина, МУП «Спецпат» обработает дорогу противогололедными материалами.

Еще одна утечка произошла возле дома №6 по улице Паина, здесь также ведутся аварийные работы. Улицы Доватора и Папина обработают от образования наледи.

Обе аварии в ЛГЭК обещают ликвидировать в кратчайшие сроки.