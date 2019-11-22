Общество

17 минут назад

Несколько улиц города обработают против гололеда после двух прорывов на водопроводе

1 154
#коммунальная авария #
Несколько улиц города обработают против гололеда после двух прорывов на водопроводе

Сегодня утром Липецке произошли две утечки на водопроводах. Как сообщает пресс-служба АО "ЛГЭК", первая из них случилась на проспекте Победы,21. Для проведения ремонта приостановлена подача холодной воды потребителям по нескольким адресам: проспект Победы,5, 5а, 7, 11, 21, 19А, 25, 27, улица Мичурина, (32 - 42 чётная сторона). Подвоз воды организован к дому №11 по проспекту Победы и на улицу Неделина к домам №№57, 59. В связи с тем, что вода вытекла на проезжую часть улицы Мичурина, МУП «Спецпат» обработает дорогу противогололедными материалами. 

Еще одна утечка произошла возле дома №6 по улице Паина, здесь также ведутся аварийные работы. Улицы Доватора и Папина обработают от образования наледи. 

Обе аварии в ЛГЭК обещают ликвидировать в кратчайшие сроки. 

1 154
#коммунальная авария #

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

6 минут назад
да там не просто прорыв, там водопад был и всё как обычно текло вниз. А кто теперь заплатит за этот водопад? Жильцы? И сколько уже можно прорывов в районе пр.Победы-Неделина-Мичурина? Там уже яма на яме
ответить

Еще в рубрике

Ни украсть, ни посторожить
#приватизация #муниципальное имущество
2
Ни украсть, ни посторожить

сегодня, 10:59

Общество
В столкновении автобуса и маршрутки на улице Циолковского пострадали два человека
#аария #ДТП
10
В столкновении автобуса и маршрутки на улице Циолковского пострадали два человека

сегодня, 10:15

Общество
За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей
#жилье
3
За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей

сегодня, 09:44

Общество
Выбрана концепция реконструкции парка Победы
#реконструкция #парк Победы
38
Выбрана концепция реконструкции парка Победы

сегодня, 09:42

Общество
Липецкие ветераны и участники Великой Отечественной войны не доживают до ремонта своих квартир
#75-летие Победы
18
Липецкие ветераны и участники Великой Отечественной войны не доживают до ремонта своих квартир

сегодня, 09:29

Общество
На площади Мира разогнали нелегальную торговлю
#торговля #рейд
29
На площади Мира разогнали нелегальную торговлю

сегодня, 09:10

Общество