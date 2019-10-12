Приемы рукопашного боя в «Динамо» показал старший тренер сборной России

А сегодня в Липецке стартует Кубок России среди молодежных команд.

В липецком дворце спорта «Динамо» уроки рукопашного боя давал старший тренер молодежной сборной России.

Под руководством Заслуженного тренера РФ 46-летнего туляка Дмитрия Дагаева в течение двух дней занимались наставники из разных городов, которые в свою очередь передадут полученные знания своим ученикам.

Немало было на семинаре и липчан, а один из наших земляков член учебно-методического комитета Общероссийской федерации рукопашного (ОФРБ) Андрей Шишкин наравне с именитым гостям показывал собравшимся приемы рукопашного боя.

В Липецке элита этого вида спорта собралась не случайно. В субботу и воскресение, 12 и 13 октября, в «Динамо» состоится Кубок России среди клубных молодёжных команд. Возраст участников – от 12 до 21 года. Начало боев в 10.00, вход свободный.