Спорт

сегодня, 09:51

Приемы рукопашного боя в «Динамо» показал старший тренер сборной России

374
Приемы рукопашного боя в «Динамо» показал старший тренер сборной России

А сегодня в Липецке стартует Кубок России среди молодежных команд.

Загрузка плеера

В липецком дворце спорта «Динамо» уроки рукопашного боя давал старший тренер молодежной сборной России.

Под руководством Заслуженного тренера РФ 46-летнего туляка Дмитрия Дагаева в течение двух дней занимались наставники из разных городов, которые в свою очередь передадут полученные знания своим ученикам.

Немало было на семинаре и липчан, а один из наших земляков член учебно-методического комитета Общероссийской федерации рукопашного (ОФРБ) Андрей Шишкин наравне с именитым гостям показывал собравшимся приемы рукопашного боя.

В Липецке элита этого вида спорта собралась не случайно. В субботу и воскресение, 12 и 13 октября, в «Динамо» состоится Кубок России среди клубных молодёжных команд. Возраст участников – от 12 до 21 года. Начало боев в 10.00, вход свободный.

374

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Капитан «Металлурга» сегодня сыграет … с болельщиками
#Футбол #"Металлург"
Капитан «Металлурга» сегодня сыграет … с болельщиками

сегодня, 10:11

Спорт
Знаменитый педагог из ЛГПУ преподнес себе на 71-летие медаль первенства мира
#Дзюдо #Николай Климанов
14
Знаменитый педагог из ЛГПУ преподнес себе на 71-летие медаль первенства мира

вчера, 20:12

Спорт
Лови момент: волейболистки «Липецка» сыграли на своей площадке и победили
#Волейбол
4
Лови момент: волейболистки «Липецка» сыграли на своей площадке и победили

вчера, 19:31

Спорт
Сильнейшим липецким пловцам – 19 и 16 лет
#Плавание #Клименищев #Бочарников
12
Сильнейшим липецким пловцам – 19 и 16 лет

10.10.2019 12:25

Спорт
Липецкий «мухач» крушил тяжелых соперников в финале Спартакиады России по каратэ (ФОТО)
#Каратэ #всестилевое каратэ
11
Липецкий «мухач» крушил тяжелых соперников в финале Спартакиады России по каратэ (ФОТО)

09.10.2019 12:30

Спорт
В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе
#велосипедный спорт
12
В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе

09.10.2019 10:27

Спорт