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Радиостанция Ретро FM подарила липчанке поездку в Швецию

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#Ретро FM
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Радиостанция Ретро FM подарила липчанке поездку в Швецию

Липчанка Ольга Гончарова стала одной из 20 победителей суперигры «АББАмания» и совсем скоро отправится в уникальный тур на родину легендарного квартета, в Швецию.

Завершилась суперигра «АББАмания», которая проходила в национальном эфире Ретро FM Начиная с 16 сентября слушатели радиостанции боролись за приз, который не купишь ни за какие деньги, - поездку на несколько дней в Швецию, в гости к АББА! Шанс получить полностью оплаченное путешествие в Швецию был у всех, кто заполнял анкету на сайте радиостанции. В течение двух недель слушатели оставляли свои заявки, авторы самых оригинальных анкет соревновались в прямом эфире в знании фактов о жизни и творчестве участников АББА. 

Теперь  победители конкурса проведут несколько незабываемых дней в Стокгольме: там их ждут прогулки по любимым местам участников группы, специальная экскурсия по единственному в мире АББА-музею, улётная вечеринка в стиле «Mamma Mia!» и другие развлечения. 27 сентября определились имена всех счастливчиков, выигравших приглашение в это невероятное путешествие! Среди них оказалась липчанка Ольга Гончарова. Теперь команда из 20 поклонников легендарной четвёрки в сборе.

А для Ольги Гончаровой победа в суперигре стала еще и подарком ко дню рождения: в Швеции поклонники АББА проведут с 24 по 27 октября, а 28 октября, сразу после возвращения Ольга отметит день рождения со своими близкими.

- Радиостанцию Ретро FM чаще слушает мой муж, и так получилось - я включаю в машине радио, начинает работать Ретро FM, которую настроил супруг. Вместе с музыкой периодически звучит объявление о розыгрыше суперигры «АББАмания». Я сразу обратила внимание на конкурс.

- Вы поклонница этой группы?

- Очень давняя. АББА одна из моих любимых групп, если слышу их песни, всегда подпеваю. А фильм «Мама Мия!» видела, наверное, не один десяток раз: у меня флористический бизнес, в зале есть телевизор, чаще всего я ставила фоном этот фильм, знаю его почти наизусть.

- Как решились на участие в розыгрыше?

- Совершенно случайно. В очередной раз, когда услышала рекламу розыгрыша, подумала — почему бы и нет? Тем более выпала свободная минутка, я решила потратить время на анкету. Когда заполняла ее, немного волновалась, почему-то даже ощутила легкую дрожь — представила: вот мою анкету выбрали, мне звонят, я отвечаю на вопросы и ...слышу, что стала победителем.

- Получилось также,  как представляли?

- Почти. С радиостанции позвонили, когда я была на работе — уже в последний день розыгрыша. Задают вопрос, а я в небольшом оцепенении, только бьется мысль «правильный ответ это номер 5». И выдаю вариант ответа. Жду — думала будет несколько вопросов. А слышу от ведущего: «Ну что же вы не радуетесь? Вы победили!» Эмоций хватило только на ответ: «Жду, когда вы станете задавать другие вопросы».

- Сейчас вы уже поверили, что стали победительницей?

- До сих пор ощущаю легкую эйфорию, к счастью много работы не дают расслабиться и оторваться от реальности. А вообще, спасибо Ретро FM за розыгрыш и шанс увидеть собственными глазами родину моей любимой группы. И хочу сказать спасибо мужу, который любит слушать эту радиостанцию в дороге. 

Для лиц старше 12 лет (12+)
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#Ретро FM
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